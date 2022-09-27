https://sputniknews.com.tr/20220927/dso-direktoru-tedros-wposta-konustu-cok-sayida-olum-tehdidi-aliyorum--1061658726.html
DSÖ Direktörü Tedros, WPost'a konuştu: Çok sayıda ölüm tehdidi alıyorum
DSÖ Direktörü Tedros, WPost'a konuştu: Çok sayıda ölüm tehdidi alıyorum
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada tanınan bir kişilik haline gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un ölüm... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T15:27+0300
2022-09-27T15:27+0300
2022-09-27T16:13+0300
tedros adhanom ghebreyesus
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
etiyopya
tigray
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
abd
çin
donald trump
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Pandeminin bittiği savlarını "Hala büyük bir savaşın ortasındayız" diyerek reddeden DSÖ'nün ilk Afrikalı Genel Direktörü, Başkan Joe Biden'ın "ABD'de Kovid pandemisi sona erdi" açıklamasının ardından bu hafta Washington'ı ziyaret edip ABD'den daha fazla yardım talep etmeye hazırlandığı sırada ofisinde The Washington Post'a geniş bir mülakat verdi. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarının "Dr. T" lakabını taktığı Tedros'un ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Trump'ın hedefindeydiEtiyopyalı toplum sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları immünolojisi uzmanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün başında pandemi patlak verdiğinden beri ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildi. Koronavirüs çıktığında 'acil tepki vermekte geciktiği' gerekçesiyle sağlık uzmanlarının, 'Çin'e karşı çok yumuşak olduğu' gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'sorumsuzca konuştuğu' gerekçesiyle Pekin'in eleştiri oklarının hedefi olan Tedros, komplo teorilerine de meze yapıldı. 'Daimi güvenlik ekibi tut' tavsiyesiThe Washington Post, evine alarm sistemi taktırmak zorunda kalan DSÖ Genel Direktörü'ne çalışma arkadaşlarının daimi güvenlik ekibi tutması için baskı yaptığını aktardı. Kısa süre önce ikinci dönem için seçilen ve gelecek pandemilere gafil yakalanmamak için DSÖ'de cesur reform planları yapan Tedros, gazeteye "Hayatımı tehdit eden çok sayıda mesaj geliyor. Doğrudan SMS'ime düşüyorlar. Numaramı nasıl buluyorlar, bilmiyorum" dedi. Pandemiye hazırlıklı olma konusunda uluslararası anlaşma çabasıThe Washington Post, 'tehditlere pabuç bırakmadığını' gözlemlediği Tedros'un Çin'den koronvirüsün kökenleri soruşturmasını canlandırmasını ve sıkı kapanmalara yol açan Kovid'e sıfır hoşgörü politikasını değiştirmesini talep ettiğini, pandemiye hazırlıklı olma konusunda uluslararası anlaşma imzalanmasını sağlamak için çalıştığını sıraladı. Etiyopya hükümetinin Tigray bölgesindeki operasyonunu eleştirdiği için 'istenmeyen kişi' muamelesi gördüğünden memleketine dönemeyen Tigray doğumlu eski Etiyopya Sağlık Bakanı Tedros, "Etiyopya'ya dönmenin benim için güvenli olduğunu sanmıyorum. Tigray hakkında ne söylemişim ki? Sadece gerçekleri" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20200415/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-trumpin-dsoye-sagladigi-fonu-durdurma-kararini-esefle-karsiliyoruz-1041839567.html
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tedros adhanom ghebreyesus, dünya sağlık örgütü (dsö), etiyopya, tigray, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf), abd, çin, donald trump
DSÖ Direktörü Tedros, WPost'a konuştu: Çok sayıda ölüm tehdidi alıyorum
15:27 27.09.2022 (güncellendi: 16:13 27.09.2022) Abone ol
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada tanınan bir kişilik haline gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.
Pandeminin bittiği savlarını "Hala büyük bir savaşın ortasındayız" diyerek reddeden DSÖ'nün ilk Afrikalı Genel Direktörü, Başkan Joe Biden'ın "ABD'de Kovid pandemisi sona erdi" açıklamasının ardından bu hafta Washington'ı ziyaret edip ABD'den daha fazla yardım talep etmeye hazırlandığı sırada ofisinde The Washington Post'a geniş bir mülakat verdi. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarının "Dr. T" lakabını taktığı Tedros'un ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.
Trump'ın hedefindeydi
Etiyopyalı toplum sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları immünolojisi uzmanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün başında pandemi patlak verdiğinden beri ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildi. Koronavirüs çıktığında 'acil tepki vermekte geciktiği' gerekçesiyle sağlık uzmanlarının, 'Çin'e karşı çok yumuşak olduğu' gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'sorumsuzca konuştuğu' gerekçesiyle Pekin'in eleştiri oklarının hedefi olan Tedros, komplo teorilerine de meze yapıldı.
'Daimi güvenlik ekibi tut' tavsiyesi
The Washington Post, evine alarm sistemi taktırmak zorunda kalan DSÖ Genel Direktörü'ne çalışma arkadaşlarının daimi güvenlik ekibi tutması için baskı yaptığını aktardı.
Kısa süre önce ikinci dönem için seçilen ve gelecek pandemilere gafil yakalanmamak için DSÖ'de cesur reform planları yapan Tedros, gazeteye "Hayatımı tehdit eden çok sayıda mesaj geliyor. Doğrudan SMS'ime düşüyorlar. Numaramı nasıl buluyorlar, bilmiyorum" dedi.
Pandemiye hazırlıklı olma konusunda uluslararası anlaşma çabası
The Washington Post, 'tehditlere pabuç bırakmadığını' gözlemlediği Tedros'un Çin'den koronvirüsün kökenleri soruşturmasını canlandırmasını ve sıkı kapanmalara yol açan Kovid'e sıfır hoşgörü politikasını değiştirmesini talep ettiğini, pandemiye hazırlıklı olma konusunda uluslararası anlaşma imzalanmasını sağlamak için çalıştığını sıraladı.
Etiyopya hükümetinin Tigray bölgesindeki operasyonunu eleştirdiği için 'istenmeyen kişi' muamelesi gördüğünden memleketine dönemeyen Tigray doğumlu eski Etiyopya Sağlık Bakanı Tedros, "Etiyopya'ya dönmenin benim için güvenli olduğunu sanmıyorum. Tigray hakkında ne söylemişim ki? Sadece gerçekleri" dedi.