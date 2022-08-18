https://sputniknews.com.tr/20220818/dso-direktorunden-ukrayna-tigray-karsilastirmasi-belki-de-nedeni-insanlarin-ten-rengidir-1060062752.html
DSÖ Direktörü'nden Ukrayna-Tigray karşılaştırması: 'Belki de nedeni insanların ten rengidir'
DSÖ Direktörü'nden Ukrayna-Tigray karşılaştırması: 'Belki de nedeni insanların ten rengidir'
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, memleketi Tigray'da yaklaşık olarak 2 yıldır devam eden krizin dünya tarafından Ukrayna'nın gördüğü ilgiyi görmediğini ifade... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T01:00+0300
2022-08-18T01:00+0300
2022-08-18T01:02+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
tigray
dsö
tedros adhanom ghebreyesus
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden krizi ‘dünyanın en kötü’ krizi olarak değerlendirirken, dünya liderlerinin bu konuda tepki vermemelerinin nedeni ‘ten rengi’ olup olmadığını sorguladı.Etnik olarak kendisi de Tigraylı olan Ghebreyesus, yaptığı basın açıklamasında, anavatanındaki çatışmanın neden olduğu durumun dünyadaki diğer tüm insani krizlerden daha kötü olduğunu vurguladı.Tigray'da yaşayan 6 milyon kişinin 21 aydır kuşatma altında olduğunu ve dış dünyayla bağlantısının kesildiğini belirterek, anavatanındaki durumun neden Ukrayna kriziyle aynı ilgiyi görmediğini soran Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:Tigray’daki durumun uluslararası ilgi açısından Ukrayna krizinin gerisinde kalmasının nedeninin ırkçılık olabileceğini ifade eden DSÖ Direktörü, “Belki de nedeni insanların ten rengidir” diye ekledi.Ghebreyesus, geçen Nisan ayında yaptığı açıklamada aynı konuya dikkat çekmişti. Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'daki krizleri nasıl görmezden geldiğini anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220414/dso-direktoru-ukrayna-krizi-siyahlara-karsi-onyargiyi-ortaya-koydu-1055545354.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), tigray, dsö, tedros adhanom ghebreyesus
dünya sağlık örgütü (dsö), tigray, dsö, tedros adhanom ghebreyesus
DSÖ Direktörü'nden Ukrayna-Tigray karşılaştırması: 'Belki de nedeni insanların ten rengidir'
01:00 18.08.2022 (güncellendi: 01:02 18.08.2022) Abone ol
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, memleketi Tigray'da yaklaşık olarak 2 yıldır devam eden krizin dünya tarafından Ukrayna'nın gördüğü ilgiyi görmediğini ifade ederek, bunun nedeni "insanların ten rengi" olabileceğini savundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden krizi ‘dünyanın en kötü’ krizi olarak değerlendirirken, dünya liderlerinin bu konuda tepki vermemelerinin nedeni ‘ten rengi’ olup olmadığını sorguladı.
Etnik olarak kendisi de Tigraylı olan Ghebreyesus, yaptığı basın açıklamasında, anavatanındaki çatışmanın neden olduğu durumun dünyadaki diğer tüm insani krizlerden daha kötü olduğunu vurguladı.
Tigray'da yaşayan 6 milyon kişinin 21 aydır kuşatma altında olduğunu ve dış dünyayla bağlantısının kesildiğini belirterek, anavatanındaki durumun neden Ukrayna kriziyle aynı ilgiyi görmediğini soran Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:
“Son birkaç ayda gelişmiş dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet başkanının Tigray durumu hakkında konuştuğunu duymadım. Herhangi bir yer. Neden?"
Tigray’daki durumun uluslararası ilgi açısından Ukrayna krizinin gerisinde kalmasının nedeninin ırkçılık olabileceğini ifade eden DSÖ Direktörü, “Belki de nedeni insanların ten rengidir” diye ekledi.
Ghebreyesus, geçen Nisan ayında yaptığı açıklamada aynı konuya dikkat çekmişti. Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'daki krizleri nasıl görmezden geldiğini anlatmıştı.