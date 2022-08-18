https://sputniknews.com.tr/20220818/dso-direktorunden-ukrayna-tigray-karsilastirmasi-belki-de-nedeni-insanlarin-ten-rengidir-1060062752.html

DSÖ Direktörü'nden Ukrayna-Tigray karşılaştırması: 'Belki de nedeni insanların ten rengidir'

DSÖ Direktörü'nden Ukrayna-Tigray karşılaştırması: 'Belki de nedeni insanların ten rengidir'

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, memleketi Tigray'da yaklaşık olarak 2 yıldır devam eden krizin dünya tarafından Ukrayna'nın gördüğü ilgiyi görmediğini ifade... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T01:00+0300

2022-08-18T01:00+0300

2022-08-18T01:02+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

tigray

dsö

tedros adhanom ghebreyesus

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden krizi ‘dünyanın en kötü’ krizi olarak değerlendirirken, dünya liderlerinin bu konuda tepki vermemelerinin nedeni ‘ten rengi’ olup olmadığını sorguladı.Etnik olarak kendisi de Tigraylı olan Ghebreyesus, yaptığı basın açıklamasında, anavatanındaki çatışmanın neden olduğu durumun dünyadaki diğer tüm insani krizlerden daha kötü olduğunu vurguladı.Tigray'da yaşayan 6 milyon kişinin 21 aydır kuşatma altında olduğunu ve dış dünyayla bağlantısının kesildiğini belirterek, anavatanındaki durumun neden Ukrayna kriziyle aynı ilgiyi görmediğini soran Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:Tigray’daki durumun uluslararası ilgi açısından Ukrayna krizinin gerisinde kalmasının nedeninin ırkçılık olabileceğini ifade eden DSÖ Direktörü, “Belki de nedeni insanların ten rengidir” diye ekledi.Ghebreyesus, geçen Nisan ayında yaptığı açıklamada aynı konuya dikkat çekmişti. Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'daki krizleri nasıl görmezden geldiğini anlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220414/dso-direktoru-ukrayna-krizi-siyahlara-karsi-onyargiyi-ortaya-koydu-1055545354.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), tigray, dsö, tedros adhanom ghebreyesus