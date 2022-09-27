Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220927/cesedi-derin-dondurucuda-bulunan-kiz-cocugunun-oldurulmesiyle-ilgili-3-supheli-adliyede-1061681734.html
Cesedi derin dondurucuda bulunan kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede
Cesedi derin dondurucuda bulunan kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede
Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:34+0300
2022-09-27T19:34+0300
kız çocuğu
çocuk cinayeti
türkiye
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061682533_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e2b262f745c6c78f648d72958127643a.jpg
Kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katılan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti.Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi.Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı.Cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.Lina Nazlı Erbay'ın darbedilip derin dondurucuya saklanması şüphesiyle Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.'Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var'Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darp etmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş. Annesi, Gamze, Kiraz, Mehmet hepsi bu işin içerisinde" diye konuştu.Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061682533_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_f74d7678b832d2fa359c6188ef981bf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kız çocuğu, çocuk cinayeti, ceset
kız çocuğu, çocuk cinayeti, ceset

Cesedi derin dondurucuda bulunan kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

19:34 27.09.2022
© DHALina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede
Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Babaanne Sevim Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar" dedi.
Kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katılan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti.
Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.
Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi.
Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
00:30
Cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Lina Nazlı Erbay'ın darbedilip derin dondurucuya saklanması şüphesiyle Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.

'Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var'

Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darp etmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş. Annesi, Gamze, Kiraz, Mehmet hepsi bu işin içerisinde" diye konuştu.
Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала