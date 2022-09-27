https://sputniknews.com.tr/20220927/cesedi-derin-dondurucuda-bulunan-kiz-cocugunun-oldurulmesiyle-ilgili-3-supheli-adliyede-1061681734.html

Cesedi derin dondurucuda bulunan kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

Cesedi derin dondurucuda bulunan kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T19:34+0300

2022-09-27T19:34+0300

2022-09-27T19:34+0300

kız çocuğu

çocuk cinayeti

türkiye

ceset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061682533_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e2b262f745c6c78f648d72958127643a.jpg

Kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katılan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti.Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi.Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı.Cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.Lina Nazlı Erbay'ın darbedilip derin dondurucuya saklanması şüphesiyle Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.'Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var'Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darp etmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş. Annesi, Gamze, Kiraz, Mehmet hepsi bu işin içerisinde" diye konuştu.Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kız çocuğu, çocuk cinayeti, ceset