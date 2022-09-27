https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-soyludan-demirtasin-paylasimina-tepki-katil-demirtas-mersindeki-silahli-saldiriyi-kinamis--1061677271.html
Bakan Soylu'dan Demirtaş'ın paylaşımına tepki: Katil Demirtaş Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış
Bakan Soylu'dan Demirtaş'ın paylaşımına tepki: Katil Demirtaş Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış
İçişleri Bakanı Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, Mersin'deki saldırıya ilişkin paylaşımına "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:46+0300
2022-09-27T17:46+0300
2022-09-27T17:48+0300
türkiye
süleyman soylu
selahattin demirtaş
mersin
saldırı
bombalı saldırı
terör saldırısı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220927/selahattin-demirtas-mersindeki-saldiriyi-kiniyorum-demokratik-siyasette-israrci-olun-1061666532.html
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süleyman soylu, selahattin demirtaş, mersin, saldırı, bombalı saldırı, terör saldırısı
süleyman soylu, selahattin demirtaş, mersin, saldırı, bombalı saldırı, terör saldırısı
Bakan Soylu'dan Demirtaş'ın paylaşımına tepki: Katil Demirtaş Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış
17:46 27.09.2022 (güncellendi: 17:48 27.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, Mersin'deki saldırıya ilişkin paylaşımına "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış" sözleriyle tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.
Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
"Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır."