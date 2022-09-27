https://sputniknews.com.tr/20220927/avcilar-belediyesinde-grev-karari-1061666353.html
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Avcılar'da Belediye-İş Sendikası ile Avcılar Belediyesi arasında 85 günden bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanınca işyerine... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:18+0300
2022-09-27T14:18+0300
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avcılar belediyesi
grev
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Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şubesi'nin Avcılar Belediyesi'nde bin 200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.Sendika, arabulucu görüşmelerinin de sonuç vermemesi üzerine grev kararı alarak, ilgili makamlardan izin istedi. İznin çıkması ardından bugün Ambarlı Mahallesi'ndeki belediye binası önünde 150 kadar işçi toplandı.Binanın kapısına grev kararı asıldı. Sendika adına yapılan açıklamada, ilçede ev kiralarının ortalama 5 bin TL olduğu, belediyeyi temsil eden şirketin çalışanlara asgari ücret verilmesini dayattığı öne sürüldü.Grevin başlaması için yasal 6 günlük sürenin bekleneceği ardından iş bırakılacağı belirtildi.Son ana kadar görüşmelerin sürmesi ve uzlaşma sağlanması gerektiğini belirten sendika temsilcileri, aksi halde çok sayıda işçinin desteğini alarak işi bırakacaklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/kadikoy-belediyesine-grev-karari-asildi-1061272662.html
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avcılar belediyesi, grev
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
14:18 27.09.2022 (güncellendi: 14:37 27.09.2022) Abone ol
Avcılar'da Belediye-İş Sendikası ile Avcılar Belediyesi arasında 85 günden bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanınca işyerine grev kararı asıldı.
Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şubesi'nin Avcılar Belediyesi'nde bin 200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.
Sendika, arabulucu görüşmelerinin de sonuç vermemesi üzerine grev kararı alarak, ilgili makamlardan izin istedi. İznin çıkması ardından bugün Ambarlı Mahallesi'ndeki belediye binası önünde 150 kadar işçi toplandı.
Binanın kapısına grev kararı asıldı. Sendika adına yapılan açıklamada, ilçede ev kiralarının ortalama 5 bin TL olduğu, belediyeyi temsil eden şirketin çalışanlara asgari ücret verilmesini dayattığı öne sürüldü.
Grevin başlaması için yasal 6 günlük sürenin bekleneceği ardından iş bırakılacağı belirtildi.
Son ana kadar görüşmelerin sürmesi ve uzlaşma sağlanması gerektiğini belirten sendika temsilcileri, aksi halde çok sayıda işçinin desteğini alarak işi bırakacaklarını ifade etti.