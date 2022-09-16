https://sputniknews.com.tr/20220916/kadikoy-belediyesine-grev-karari-asildi-1061272662.html

Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T15:10+0300

2022-09-16T15:10+0300

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türkiye

grev

kadıköy

belediye

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Aralarında Ataşehir, Maltepe ve Kartal Belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ve sendikanın diğer şubelerinin yöneticileri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı. İşçiler, burada sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, açıklamasında, yaklaşık 3,5 aydır devam eden toplu sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüştüklerini dile getirdi.İdari maddelerin çoğu bitmişken maddi konularda henüz istedikleri oranda bir ilerleme katedemediklerini söyleyen Aydoğan, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy'ün yaşam ve gelir koşulları göz önüne alındığında verilen tekliflerin hayatın gerçekliği dışında kaldığını ifade etti.Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Murat Aydoğan, buraya grev kararını asmaya geldiklerini belirterek "Greve hazırlanırken aynı zamanda görüşmelere de açık olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Zaten önemli olan grev süreci başlamadan taleplerimizi masada kabul ettirmek. Ama bu emeğimizi, mesleki yeterliklerimizin hakkını masada bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Şimdi buraya grev sürecini başlatacak ilanımızı asıyoruz. Bugünden sonra her üye arkadaşım, iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır." diye konuştu.Açıklamanın ardından grev kararı belediye binasının kapısına asıldı.

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