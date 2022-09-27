Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu

© DHAHatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı. Dönem dönem yaşanan istila için kesin çözüm bekliyor.
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© DHA
Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı. Dönem dönem yaşanan istila için kesin çözüm bekliyor.
© DHA
Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle doldu.
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© DHA
Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle doldu.
© DHASuda yetişip gelişen sümbüllerin, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlendi.
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© DHA
Suda yetişip gelişen sümbüllerin, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlendi.
© DHA 'İstilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.
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© DHA
'İstilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.
© DHABölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.
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© DHA
Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.