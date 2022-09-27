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Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu
Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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asi nehri, фото, yaprak
asi nehri, фото, yaprak

Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu

15:35 27.09.2022 (güncellendi: 15:38 27.09.2022)
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Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini tamamen kapladı.
© DHAHatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı. Dönem dönem yaşanan istila için kesin çözüm bekliyor.
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı. Dönem dönem yaşanan istila için kesin çözüm bekliyor.
© DHA

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle doldu.

Lübnan&#x27;dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye&#x27;ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri&#x27;nin bazı bölümleri su sümbülleriyle doldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle doldu.

© DHASuda yetişip gelişen sümbüllerin, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlendi.
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Suda yetişip gelişen sümbüllerin, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlendi.
© DHA 'İstilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
'İstilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.
© DHABölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.
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