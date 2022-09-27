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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/almanya-enerji-krizini-hafifletmek-icin-iki-nukleer-santralin-omrunu-uzatmayi-planliyor-1061691172.html
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatmayı planlıyor
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatmayı planlıyor
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın kalan üç nükleer santralinden ikisinin en az Nisan 2023’e kadar elektrik şebekesine bağlı... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T23:54+0300
2022-09-27T23:54+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
nükleer
santral
nükleer santral
uzatma
robert habeck
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Alman Bakan Robert Habeck, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin (Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023’ün ortasına kadar çalıştırılacağını bildirdi.Söz konusu santralleri işleten şirketlerin kışın elektrik üretmesi için gereken tüm hazırlıkları güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak yapacaklarını belirten Habeck, Fransa'nın nükleer enerji arzı durumunun bu santrallerin ömrünü Nisan 2022 sonrasına uzatma kararında büyük bir faktör olacağını ve bu kararın bu yıl verilmesi gerektiğini söyledi.Habeck, "Fransa'dan gelen verilerin, rezervi devreye alarak kullanacağımızı gösterdiğini söylemeliyim" dedi.Alman enerji piyasasının iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Habeck, söz konusu 2 nükleer santralin şebekeye bağlı kalmasının Fransa’dan elektrik açığını bir dereceye kadar kapatabileceğini ifade etti.Almanya, 2021’de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapatmıştı, geri kalan 3 santrali ise 2022 sonunda kapatmayı planlıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220927/isvecli-deprem-uzmanlari-kuzey-akim-1-ve-2de-iki-siddetli-patlama-tespit-etti-1061681072.html
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almanya, nükleer, santral, nükleer santral, uzatma, robert habeck
almanya, nükleer, santral, nükleer santral, uzatma, robert habeck

Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatmayı planlıyor

23:54 27.09.2022
© AANükleer Santral
Nükleer Santral - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın kalan üç nükleer santralinden ikisinin en az Nisan 2023’e kadar elektrik şebekesine bağlı kalacağını duyurdu.
Alman Bakan Robert Habeck, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin (Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023’ün ortasına kadar çalıştırılacağını bildirdi.
Söz konusu santralleri işleten şirketlerin kışın elektrik üretmesi için gereken tüm hazırlıkları güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak yapacaklarını belirten Habeck, Fransa'nın nükleer enerji arzı durumunun bu santrallerin ömrünü Nisan 2022 sonrasına uzatma kararında büyük bir faktör olacağını ve bu kararın bu yıl verilmesi gerektiğini söyledi.
Habeck, "Fransa'dan gelen verilerin, rezervi devreye alarak kullanacağımızı gösterdiğini söylemeliyim" dedi.
Alman enerji piyasasının iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Habeck, söz konusu 2 nükleer santralin şebekeye bağlı kalmasının Fransa’dan elektrik açığını bir dereceye kadar kapatabileceğini ifade etti.
Almanya, 2021’de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapatmıştı, geri kalan 3 santrali ise 2022 sonunda kapatmayı planlıyordu.
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