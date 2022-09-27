https://sputniknews.com.tr/20220927/a-milli-takim-teknik-direktoru-stefan-kuntztan-birlik-mesaji-yuzlesmeye-hazirim--1061686689.html

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan birlik mesajı: Yüzleşmeye hazırım

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan birlik mesajı: Yüzleşmeye hazırım

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T21:58+0300

2022-09-27T21:58+0300

2022-09-27T21:58+0300

spor

stefan kuntz

türkiye

faroe adaları

futbol

birlik

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049499399_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_11431712ee8162917cf6583751ba15ae.jpg

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

https://sputniknews.com.tr/20220927/milliyet-yazari-tff-baskani-buyukeksinin-gorustugu-teknik-direktoru-acikladi-1061665862.html

faroe adaları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stefan kuntz, türkiye, faroe adaları, futbol, birlik, istifa