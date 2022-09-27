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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan birlik mesajı: Yüzleşmeye hazırım
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan birlik mesajı: Yüzleşmeye hazırım
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T21:58+0300
2022-09-27T21:58+0300
spor
stefan kuntz
türkiye
faroe adaları
futbol
birlik
istifa
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Alman teknik adam Stefan Kuntz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."
https://sputniknews.com.tr/20220927/milliyet-yazari-tff-baskani-buyukeksinin-gorustugu-teknik-direktoru-acikladi-1061665862.html
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stefan kuntz, türkiye, faroe adaları, futbol, birlik, istifa
stefan kuntz, türkiye, faroe adaları, futbol, birlik, istifa

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan birlik mesajı: Yüzleşmeye hazırım

21:58 27.09.2022
© DHAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilere açık olduğunu ancak başarı için birlik olmaları gerektiğini belirtti.
Alman teknik adam Stefan Kuntz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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