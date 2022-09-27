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Milliyet yazarı, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüştüğü teknik direktörü açıkladı
Milliyet yazarı, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüştüğü teknik direktörü açıkladı
UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Kadro tercihleri ve takımın... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:14+0300
2022-09-27T14:14+0300
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milli takım
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A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği sorgulanırken Milliyet yazarlarından Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görüştüğü teknik adamı köşesine taşıdı. Güven, görüşmeyle ilgili şunları kaydetti:"Henüz Faroe Adaları'nda nakavt olmamış, Lüksemburg'dan yediğimiz kroşe ile sersem sepelek dolaşırken vahim gidişi gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba'ya teyit ettirmiş. 'Evet" demiş Aybaba, 'Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla'… Pazar günü köşesinde yazdı Yurttaş. Perşembenin gelişi çarşambadan belli ya… Büyükekşi-Aybaba görüşmesinden birkaç gün sonra, yani pazar gecesi üstüne bir de Faroe Adaları rezaleti eklendi. A Milli Takım, Kuzey Atlantik'te sulara gömüldü. Maç bitti, TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop TRT canlı yayın ekibinin yanına damladı ve masaya elini vura vura 'Çatlasanız da patlasanız da yola Kuntz'la devam edeceğiz' dedi mealen!"
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, milli takım
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, milli takım

Milliyet yazarı, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüştüğü teknik direktörü açıkladı

14:14 27.09.2022
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Kadro tercihleri ve takımın oynadığı oyunla tepki çeken Alman teknik direktörle yolların ayrılabileceği öne sürülürken, Milliyet yazarı Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Samet Aybaba ile görüştüğünü yazdı.
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği sorgulanırken Milliyet yazarlarından Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görüştüğü teknik adamı köşesine taşıdı. Güven, görüşmeyle ilgili şunları kaydetti:
"Henüz Faroe Adaları'nda nakavt olmamış, Lüksemburg'dan yediğimiz kroşe ile sersem sepelek dolaşırken vahim gidişi gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba'ya teyit ettirmiş. 'Evet" demiş Aybaba, 'Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla'… Pazar günü köşesinde yazdı Yurttaş. Perşembenin gelişi çarşambadan belli ya… Büyükekşi-Aybaba görüşmesinden birkaç gün sonra, yani pazar gecesi üstüne bir de Faroe Adaları rezaleti eklendi. A Milli Takım, Kuzey Atlantik'te sulara gömüldü. Maç bitti, TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop TRT canlı yayın ekibinin yanına damladı ve masaya elini vura vura 'Çatlasanız da patlasanız da yola Kuntz'la devam edeceğiz' dedi mealen!"
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