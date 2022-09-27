https://sputniknews.com.tr/20220927/milliyet-yazari-tff-baskani-buyukeksinin-gorustugu-teknik-direktoru-acikladi-1061665862.html

Milliyet yazarı, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüştüğü teknik direktörü açıkladı

Milliyet yazarı, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüştüğü teknik direktörü açıkladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Kadro tercihleri ve takımın... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T14:14+0300

2022-09-27T14:14+0300

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türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye

milli takım

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A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği sorgulanırken Milliyet yazarlarından Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görüştüğü teknik adamı köşesine taşıdı. Güven, görüşmeyle ilgili şunları kaydetti:"Henüz Faroe Adaları'nda nakavt olmamış, Lüksemburg'dan yediğimiz kroşe ile sersem sepelek dolaşırken vahim gidişi gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba'ya teyit ettirmiş. 'Evet" demiş Aybaba, 'Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla'… Pazar günü köşesinde yazdı Yurttaş. Perşembenin gelişi çarşambadan belli ya… Büyükekşi-Aybaba görüşmesinden birkaç gün sonra, yani pazar gecesi üstüne bir de Faroe Adaları rezaleti eklendi. A Milli Takım, Kuzey Atlantik'te sulara gömüldü. Maç bitti, TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop TRT canlı yayın ekibinin yanına damladı ve masaya elini vura vura 'Çatlasanız da patlasanız da yola Kuntz'la devam edeceğiz' dedi mealen!"

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