https://sputniknews.com.tr/20220926/toprak-mahsulleri-ofisinden-findik-aciklamasi-uretici-sabrederse-biz-hepsinin-urununu-aliriz--1061629503.html

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık açıklaması: Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık açıklaması: Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız

TMO Genel Müdürü Güldal, “31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:40+0300

2022-09-26T14:40+0300

2022-09-26T14:40+0300

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ekonomi

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık alım merkezlerinde incelemelerde bulundu.Fındığını teslim eden üreticilerle sohbet eden Güldal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2022 yılı fındık alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.Güldal, 22 Ağustos’ta başlatılan alımların bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ettiğini kaydetti:‘Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık 1 ton’Üreticinin alım miktarının biraz daha arttırılmasını istediğini dile getiren Güldal, “Ama özellikle Trabzon için istatiksel cetvellere baktığımızda üreticimizin kendi ürettiği üründeki çiftçi kayıt sistemindeki miktarı dahi çoğunun dolduramadığını görüyorum. Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık 1 ton. Bizim kriterlerimiz var. Çürükte yüzde 3, çatlakta yüzde 5 gibi, rutubette yüzde 6,5 gibi kriterleri biraz daha esnetmemizi istiyorlar. Bizim kriterlerimizin esasının bir mantığı var. Bizim bu sene 100 bin ton, 200 bin tona kadar alma ihtimalimiz çok yüksektir. Biz aldığımız ürünü en az bir yıl süre ile muhafaza etmek zorunda kalabiliyoruz. Geçen seneden bile elimizde kalan 30 bin ton civarında fındık var. Ancak 2023 yılında pazarlayabileceğiz. Haliyle çürük, çarık, çatlak, kırık, rutubetli fındık aflatoksin başta olmak üzere bu yılın tüm sağlığını uzun sürede bozma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Tüccar veya manavlar fındığı aldığı zaman en fazla bir ay sonra kırıcıya veriyor. Ekonomiye kazandırıyor ama biz değerini muhafaza ederek uzun süre saklamak mecburiyetindeyiz. Üreticilerimize bunları anlattığımız zaman bize gerçekten hak veriyorlar. En değerli fiyatta bizim. Kriterlerimiz de uygun olduğu sürece üreticilerimizin fındıklarını alıyoruz. Özellikle çatlakta, kırıkta üreticimiz alıma girmediği taktirde dahi ürünü geri çevirip ayıklamadan sonra tekrar getirdiği zaman biz alabiliyoruz. Birçok kolaylığı üreticimize sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.‘Fiyat için biraz kendisi direnmesi lazım’Serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili üreticilerin biraz sabırlı olması gerektiğini kaydeden Güldal, “Bir haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi bir kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisi direnmesi lazım, sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/bakan-nebati-enflasyondaki-dususu-yil-sonu-hissedecegiz-1061620348.html

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toprak mahsulleri ofisi (tmo)