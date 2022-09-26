https://sputniknews.com.tr/20220926/stefan-kuntz-yuzde-1-bile-istifa-gibi-bir-durumu-kesinlikle-dusunmuyorum-1061614835.html

Stefan Kuntz: Yüzde 1 bile istifa gibi bir durumu kesinlikle düşünmüyorum

Stefan Kuntz: Yüzde 1 bile istifa gibi bir durumu kesinlikle düşünmüyorum

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, istifa etmeyi... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T02:33+0300

2022-09-26T02:33+0300

2022-09-26T02:38+0300

stefan kuntz

spor

faroe adaları

uefa uluslar ligi

türkiye a milli futbol takımı

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Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz "Eleştirilerde haklılık payı var, bunlarla yüzleşmemiz gerek. Sebeplerine gelirsek, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında rakipten daha az koştuk, her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Eski zamanda da modern futbolda da bunlar temel unsurlar. Bunlarda başarılı değilseniz toplamda da başarılı olamıyorsunuz. Benim düşünceme göre herhangi bir milli takımda 10-11 üst düzey oyuncusu yoksa bu oyuncuların yerlerine yeni oyuncular koymak mümkün olmuyor. Bu bir bahane değil, bu benim açıklamam" ifadelerini kullandı.Kuntz, "'Rakipten daha az koştuk, daha az ikili mücadele kazandık' dediniz. Bunun sebebi ne?" sorusuna, "Ben yüzde yüz şundan oldu diye tüm ayrıntısıyla her şeyi doğru şeklide açıklayamayabilirim. Sadece gerekçemi söyledim. Bunun dışında kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum ama koşullara baktığınız zaman yağmur, rüzgar, Faroe'nin verdiği performanstan bahsettik. Bugünün koşulu itibarıyla maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Türk Mili Takımı'nın gerçeği bu. Kalite anlamındaki durumu bu" şeklinde konuştu."Türkiye'nin gerçeği bu sözleriyle" ne demek istediğinin sorulması üzerine ise Kuntz, "Bizim bahsettiğimiz 10-11 oyuncu aramızda yoksa bu tür sonuçlar olabiliyor. Çünkü biz onların yerine aynı ölçüde oyuncular koyamıyoruz. Aynı oyuncularla sürekli olarak oynayabilme şansımız olsa FIFA sıralamasında daha üst sıralara çıkabiliriz. Geçmişte Türk Milli Takımı'nın 1-0 geride olduğu karşılaşmalarda maç bu şekilde akıyorken organizasyon konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadığına tanık olmuşsunuzdur. Lüksemburg karşısında geriden gelerek beraberliği bulduk, bugün de belirli noktalarda bunu doğru yapınca bir gol bulduk." açıklamasında bulundu.Stefan Kuntz, "Yaklaşık 1 aydır görevden alınacağınız yönünde haberler yapılıyor. Bunlardan haberdar mısınız? Görevden ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:'Mücadeleyi bırakmayacağım'Kuntz, yapılan bazı eleştirilerin temelsiz olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:"Hoca değişikliği iddiasının gündeme geldiği anda 14 gol attığımız, hiç gol yemediğimiz ve 12 puan topladığımız dönemden sonra böyle bir iddia gündeme geliyor" ifadesini kullanan Kuntz, "Kesinlikle ulaşılmak istenen nokta bir süreç, sürecin hemen olmayacağı çok net. Ben bu süreci yönetmek için motive şekilde çalışıyorum. Kısa sürede değişiklik beklemek mümkün olmaz. Bu yolda zorluklar çıkacaktır, yaşadığımız olay bizi inanılmaz acıtıyor. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Bu yaşadıkları duyguları da belki hissetmeleri gerekiyor. Bir ders çıkarmaları adına bu karşılaşma onlara bir fırsat sunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.'30-40 iyi oyuncu düşüncesi kesinlikle düşünüldüğü gibi değilmiş'Alman teknik adam, "Bu haberler takımı ve sizi olumsuz etkiledi mi? Evet 10-11 oyuncumuz eksikti ama rakibimiz Faroe Adaları'ydı. Kamuoyunun büyük çoğunluğu ülkemizde 30-40 iyi oyuncu olduğunu da düşünüyor" sorusuna, "O zaman şöyle demek gerek, 30-40 iyi oyuncu düşüncesi kesinlikle düşünüldüğü gibi değilmiş. Bu da başka bir şey, bununla da yüzleşmek gerekiyor. Gelecekte iyi oyuncularımız olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Şu anki tabloyu çiziyorum, maalesef gerçek bu. Aynaya bakıp yüzleşmemiş gerekiyor. Burada size sormak istiyorum, gerçekten benim ve oyuncularım arasında bir iletişim kopukluğu olabilir mi? Bir örnek vermek istiyorum ama örneğin kim olduğu yönünde bu konuyu deşmemenizi isteyeceğim. Aslında oyuncularım adına biraz mutlu oldum, belirli oyuncularımız bana geldiler ve kalplerini açtılar. Şayet aramızda iletişim kopukluğu olsaydı bana bu kadar açılabilirler miydi? Neden bizlere bu kadar uzak olan insanlar bu dedikoduları çıkarıyor" yanıtını verdi.'Hoca değiştirseniz dahi bu bir sonuç getirmeyecektir'Salih Uçan'ın kadroya alınmaması yönündeki eleştirilere de değinen Stefan Kuntz, şunları söyledi:'Gelecekte kutlama yapacağımız çok günler olacak'"Ferdi'yi ve Salih Özcan'ı Türk Milli Takımı'na kazandırdık. Çaba sarf ettik" sözlerini kullanan Kuntz, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20220925/turkiye-uefa-uluslar-liginde-faroe-adalarina-2-1-maglup-oldu-1061611804.html

faroe adaları

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