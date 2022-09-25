https://sputniknews.com.tr/20220925/turkiye-uefa-uluslar-liginde-faroe-adalarina-2-1-maglup-oldu-1061611804.html

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T23:59+0300

2022-09-25T23:59+0300

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faroe adaları

türkiye a milli futbol takımı

uefa uluslar ligi

spor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti.Gruptaki ilk 4 maçında gol yemeyen Türkiye, son iki maçında 5 gol yedi.İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson'dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı.Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını 8'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.Türkiye, Faroe Adaları'nda yine kazanamadıA Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.Türkiye, 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.Serdar Gürler ilk golünü attıA Milli Takımın, Faroe Adaları karşısında tek golünü atan Serdar Gürler, ay-yıldızlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.Oyuna ikinci yarıda dahil olan Serdar, karşılaşmanın 89. dakikasında fileleri havalandırdı.Umut Bozok ilk milli maçına çıktıA Milli Futbol Takımının Faroe Adaları ile oynadığı mücadelede oyuna sonradan giren Umut Bozok, ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıktı.Umut, mücadelenin 82. dakikasında Eren Elmalı'nı yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

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faroe adaları, türkiye a milli futbol takımı, uefa uluslar ligi