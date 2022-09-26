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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/macaristan-basbakani-orban-avrupa-yaptirimlarla-kendi-ayagina-kursun-sikti-1061647274.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa yaptırımlarla kendi ayağına kurşun sıktı
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa yaptırımlarla kendi ayağına kurşun sıktı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları eleştirerek, “Bu silah geri tepti... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:24+0300
2022-09-26T23:33+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
rusya
ukrayna
yaptırım
ab
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AB ile özellikle Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda ters düşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’ye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Orban parlamentoda yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için ateşkes çağrısında bulunarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa ekonomisine bir darbe indirdiğini ifade etti.'Avrupa'da hükümetlerin düşmesi sürpriz değil'İtalya’da dün yapılan erken genel seçimlerinde muhtemel kazanını İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetine liderlik etmeye hazır görünen Giorgia Meloni'ye atıfta bulunan Orban, Avrupa'da hükümetlerin düşmesinin sürpriz olmadığını belirtti.'Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkı daha da yoksullaştı'Orban, "Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkının daha da yoksullaştığını, Rusya'nın ise diz çökmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak, “Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı. Biz bir cevap bekliyoruz, tüm Avrupa bunu daha ne kadar sürdüreceğimiz konusunda Brüksel'den bir cevap bekliyor" dedi.'Brüksel bürokratları bize Macaristan'ın hak ettiği bu parayı vermezse, diğer mali kaynaklardan gerekli fonları alacağız'AB Komisyonu’nun Macaristan'a 7.5 milyar euro'luk fonun kesilmesi önerisine değinen Orban, hükümetinin uzun vadeli enerji stratejisini revize ettiğini ve AB fonları kullanılarak finanse edilmesi planlanan toplam 32 büyük yatırımla Paks Nükleer Santrali’nin enerji sistemini elden geçirmeyi ve ömrünü uzatmayı hedeflediğini aktardı. Orban, "Brüksel bürokratları bize Macaristan'ın hak ettiği bu parayı vermezse, diğer mali kaynaklardan gerekli fonları alacağız" ifadelerini kullanarak, Macaristan'ın AB ve diğer uluslararası ortaklar ile müzakerelere başladığını aktardı.Nisan ayında art arda dördüncü kez Başbakan olarak seçilen Viktor Orban, Ukrayna krizi nedeniyle artan enflasyon, düşen tüketici güven endeksi ve gelecek yıl ise resesyon beklentisiyle karşı karşıya kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/canli--zelenskiy-ukraynaya-nasams-fuze-sistemlerinin-ulastigini-duyurdu-1061618302.html
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viktor orban, macaristan, rusya, ukrayna, yaptırım, ab
viktor orban, macaristan, rusya, ukrayna, yaptırım, ab

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa yaptırımlarla kendi ayağına kurşun sıktı

23:24 26.09.2022 (güncellendi: 23:33 26.09.2022)
© AFP 2022 / ALEX HALADAVictor Orban
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları eleştirerek, “Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı” dedi.
AB ile özellikle Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda ters düşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’ye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Orban parlamentoda yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için ateşkes çağrısında bulunarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa ekonomisine bir darbe indirdiğini ifade etti.

'Avrupa'da hükümetlerin düşmesi sürpriz değil'

İtalya’da dün yapılan erken genel seçimlerinde muhtemel kazanını İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetine liderlik etmeye hazır görünen Giorgia Meloni'ye atıfta bulunan Orban, Avrupa'da hükümetlerin düşmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

'Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkı daha da yoksullaştı'

Orban, "Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkının daha da yoksullaştığını, Rusya'nın ise diz çökmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak, “Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı. Biz bir cevap bekliyoruz, tüm Avrupa bunu daha ne kadar sürdüreceğimiz konusunda Brüksel'den bir cevap bekliyor" dedi.

'Brüksel bürokratları bize Macaristan'ın hak ettiği bu parayı vermezse, diğer mali kaynaklardan gerekli fonları alacağız'

AB Komisyonu’nun Macaristan'a 7.5 milyar euro'luk fonun kesilmesi önerisine değinen Orban, hükümetinin uzun vadeli enerji stratejisini revize ettiğini ve AB fonları kullanılarak finanse edilmesi planlanan toplam 32 büyük yatırımla Paks Nükleer Santrali’nin enerji sistemini elden geçirmeyi ve ömrünü uzatmayı hedeflediğini aktardı. Orban, "Brüksel bürokratları bize Macaristan'ın hak ettiği bu parayı vermezse, diğer mali kaynaklardan gerekli fonları alacağız" ifadelerini kullanarak, Macaristan'ın AB ve diğer uluslararası ortaklar ile müzakerelere başladığını aktardı.
Nisan ayında art arda dördüncü kez Başbakan olarak seçilen Viktor Orban, Ukrayna krizi nedeniyle artan enflasyon, düşen tüketici güven endeksi ve gelecek yıl ise resesyon beklentisiyle karşı karşıya kaldı.
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