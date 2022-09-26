https://sputniknews.com.tr/20220926/ispanyada-kotu-hava-sartlari-1-can-aldi-671-ucus-iptal-edildi-1061648197.html

İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi

İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları başta olmak üzere Murcia, Valensiya, Balear Adaları ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış 1 kişinin... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T23:39+0300

2022-09-26T23:39+0300

2022-09-26T23:39+0300

dünya

ispanya

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hava

uçuş

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ölü

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Murcia'da şiddetli yağışın etkisiyle evinin duvarı yıkılan 62 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Bu kişinin cansız bedeninin evinin 300 metre ötesinde bulunduğu bildirildi.Ülkede 24 Eylül akşamından bu yana etkili olan kötü hava şartları özellikle Kanarya Adaları'nda yaşamı felç ederken, Gran Kanarya, Tenerife, Lanzarote adalarında toplam 671 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.'Hermine' adlı fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, arabaların, tarım alanlarının ve evlerin zemin katlarının zarar gördüğü belirtildi.Bazı bölgelerde metrekareye 300 litreye kadar yağış düştüğünü belirten yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın yarından itibaren ülkeyi terk etmeye başlayacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220914/fransada-hava-trafik-gorevlileri-grevde-air-france-cuma-gunku-ucuslarinin-yarisini-iptal-etti-1061175220.html

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