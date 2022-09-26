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https://sputniknews.com.tr/20220926/ispanyada-kotu-hava-sartlari-1-can-aldi-671-ucus-iptal-edildi-1061648197.html
İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi
İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi
İspanya'nın Kanarya Adaları başta olmak üzere Murcia, Valensiya, Balear Adaları ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış 1 kişinin... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:39+0300
2022-09-26T23:39+0300
dünya
ispanya
kötü
hava
uçuş
iptal
ölü
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Murcia'da şiddetli yağışın etkisiyle evinin duvarı yıkılan 62 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Bu kişinin cansız bedeninin evinin 300 metre ötesinde bulunduğu bildirildi.Ülkede 24 Eylül akşamından bu yana etkili olan kötü hava şartları özellikle Kanarya Adaları'nda yaşamı felç ederken, Gran Kanarya, Tenerife, Lanzarote adalarında toplam 671 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.'Hermine' adlı fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, arabaların, tarım alanlarının ve evlerin zemin katlarının zarar gördüğü belirtildi.Bazı bölgelerde metrekareye 300 litreye kadar yağış düştüğünü belirten yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın yarından itibaren ülkeyi terk etmeye başlayacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220914/fransada-hava-trafik-gorevlileri-grevde-air-france-cuma-gunku-ucuslarinin-yarisini-iptal-etti-1061175220.html
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ispanya, kötü, hava, uçuş, iptal, ölü
ispanya, kötü, hava, uçuş, iptal, ölü

İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi

23:39 26.09.2022
© AAİspanya - havalimanı
İspanya - havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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İspanya'nın Kanarya Adaları başta olmak üzere Murcia, Valensiya, Balear Adaları ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış 1 kişinin ölümüne neden oldu.
Murcia'da şiddetli yağışın etkisiyle evinin duvarı yıkılan 62 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Bu kişinin cansız bedeninin evinin 300 metre ötesinde bulunduğu bildirildi.
Ülkede 24 Eylül akşamından bu yana etkili olan kötü hava şartları özellikle Kanarya Adaları'nda yaşamı felç ederken, Gran Kanarya, Tenerife, Lanzarote adalarında toplam 671 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.
'Hermine' adlı fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, arabaların, tarım alanlarının ve evlerin zemin katlarının zarar gördüğü belirtildi.
Bazı bölgelerde metrekareye 300 litreye kadar yağış düştüğünü belirten yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın yarından itibaren ülkeyi terk etmeye başlayacağını duyurdu.
Air France - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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