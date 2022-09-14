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https://sputniknews.com.tr/20220914/fransada-hava-trafik-gorevlileri-grevde-air-france-cuma-gunku-ucuslarinin-yarisini-iptal-etti-1061175220.html
Fransa'da hava trafik görevlileri grevde: Air France cuma günkü uçuşlarının yarısını iptal etti
Fransa'da hava trafik görevlileri grevde: Air France cuma günkü uçuşlarının yarısını iptal etti
Fransa'daki hava trafik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle Air France havayolu şirketi 16 Eylül Cuma günkü kısa ve orta mesafeli uçuşlarının yarısını iptal... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:16+0300
2022-09-14T14:16+0300
dünya
fransa
hava trafik kontrol hizmeti
grev
air france
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Air France'den yapılan açıklamada, 16 Eylül Cuma günü gerçekleşecek orta ve kısa mesafeli uçuşların yüzde 45'inin iptal edileceği belirtildi. Havayolu şirketi iptallere gerekçe olarak, Fransa'daki hava trafik görevlilerinin düzenlediği grevi gösterdi. Fransız havayolu şirketi gerçekleşmesi planlanan uçuşlara dair ise 'gecikme ve son dakika iptali ihtimalini dışlayamadıklarını', böyle durumlarda da yolcuların SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirileceğini kaydetti. Air France, uzun mesafe uçuşlarının yüzde 90'ının planlandığı şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Air France'in bu adımı, Fransa'nın en büyük hava trafik görevlileri sendikası SNCTA'nın grev duyurusu yapmasının ardından geldi.Enflasyonun satın alım gücünü erittiğine işaret eden sendika, gelecekteki işe alımlarla ilgili endişe duyduklarını belirtmişti.Ülkedeki sivil havacılık kurumu ise grev haberinin ardından havalimanı şirketlerinden grev süresince uçuş sayılarını yüzde 50 oranında azaltmalarını istemiş, uluslararası uçuşların Fransız hava sahasından kaçınmasını sağlayabilmek adına havayolu şirketlerine alternatif rotalar önermek amacıyla Eurocontrol hava trafik yönetimi ile görüştüklerini bildirmişti.Grev haberi, Fransız hükümetinin 2023 bütçesini açıklamaya hazırlandığı sırada geldi.Hava trafik görevlileri yeni bütçenin Fransız Sivil Havacılık Genel Direktörlüğü finansmanını ve direktörlük bünyesinde çalışan hava trafik görevlilerinin maaşını arttırma kabiliyetini kısıtlayacağını söylüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupa-havalimanlarinda-kaos-schiphol-havayollarindan-bu-aksamki-ucuslari-iptal-etmelerini-istedi-1061100601.html
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fransa, hava trafik kontrol hizmeti, grev, air france
fransa, hava trafik kontrol hizmeti, grev, air france

Fransa'da hava trafik görevlileri grevde: Air France cuma günkü uçuşlarının yarısını iptal etti

14:16 14.09.2022
© WikipediaAir France
Air France - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Wikipedia
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Fransa'daki hava trafik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle Air France havayolu şirketi 16 Eylül Cuma günkü kısa ve orta mesafeli uçuşlarının yarısını iptal ediyor.
Air France'den yapılan açıklamada, 16 Eylül Cuma günü gerçekleşecek orta ve kısa mesafeli uçuşların yüzde 45'inin iptal edileceği belirtildi. Havayolu şirketi iptallere gerekçe olarak, Fransa'daki hava trafik görevlilerinin düzenlediği grevi gösterdi.
Fransız havayolu şirketi gerçekleşmesi planlanan uçuşlara dair ise 'gecikme ve son dakika iptali ihtimalini dışlayamadıklarını', böyle durumlarda da yolcuların SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirileceğini kaydetti.
Air France, uzun mesafe uçuşlarının yüzde 90'ının planlandığı şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.
Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Air France'in bu adımı, Fransa'nın en büyük hava trafik görevlileri sendikası SNCTA'nın grev duyurusu yapmasının ardından geldi.
Enflasyonun satın alım gücünü erittiğine işaret eden sendika, gelecekteki işe alımlarla ilgili endişe duyduklarını belirtmişti.
Ülkedeki sivil havacılık kurumu ise grev haberinin ardından havalimanı şirketlerinden grev süresince uçuş sayılarını yüzde 50 oranında azaltmalarını istemiş, uluslararası uçuşların Fransız hava sahasından kaçınmasını sağlayabilmek adına havayolu şirketlerine alternatif rotalar önermek amacıyla Eurocontrol hava trafik yönetimi ile görüştüklerini bildirmişti.
Grev haberi, Fransız hükümetinin 2023 bütçesini açıklamaya hazırlandığı sırada geldi.
Hava trafik görevlileri yeni bütçenin Fransız Sivil Havacılık Genel Direktörlüğü finansmanını ve direktörlük bünyesinde çalışan hava trafik görevlilerinin maaşını arttırma kabiliyetini kısıtlayacağını söylüyor.
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