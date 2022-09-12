https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupa-havalimanlarinda-kaos-schiphol-havayollarindan-bu-aksamki-ucuslari-iptal-etmelerini-istedi-1061100601.html

Avrupa havalimanlarında kaos: Schiphol, havayollarından bu akşamki uçuşları iptal etmelerini istedi

Avrupa havalimanlarında kaos: Schiphol, havayollarından bu akşamki uçuşları iptal etmelerini istedi

Avrupa'da pandemiden çıkışa hazırlıksız yakalanma kaynaklı personel eksiklikleri ve hayat pahalılığı krizi kaynaklı ücret artışı talebiyle grevler yüzünden... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T17:28+0300

2022-09-12T17:28+0300

2022-09-12T17:31+0300

ekonomi

schiphol havaalanı

schiphol havalimanı

hollanda

amsterdam

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Amsterdam şehrindeki Schiphol havaalanının işletmesi, işgücü eksikliği nedeniyle havayollarından bugün yerel saatle 16:00-23:00 arasındaki uçuşları iptal etmelerini istedi.Açıklama, Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Schiphol'un yine yoğunluk, uzun kuyruklar ve rötarlarla boğuştuğu, bu yüzden yolcuların uçuşları kaçırdığı bir dönemde geldi. Nisandan beri yolculuğun sekteye uğradığı Schiphol'de yüzlerce uçuş iptal edildi ve uzun kuyruklar rutin hale geldi.Schiphol işletmesinin bugünkü açıklamasında şöyle denildi: "Haftalarca uğraşıp durumu düzelttikten sonra, bu önlemleri almak zorunda kalmayı beklemiyorduk. Terminal personeli, bugün herkesin seyahat edebilmesi için ellerinden geldiğince çok çalışıyor, ama ne yazık ki yolcuların uzun bekleme süreleri nedeniyle uçuşlarını kaçırma ihtimalleri var."Açıklamada uçuşları iptal etmeleri talebine uyan havayollarına 'tazminat ödeneceği' belirtildi.

schiphol havaalanı

hollanda

amsterdam

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schiphol havaalanı, schiphol havalimanı, hollanda, amsterdam