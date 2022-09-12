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https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupa-havalimanlarinda-kaos-schiphol-havayollarindan-bu-aksamki-ucuslari-iptal-etmelerini-istedi-1061100601.html
Avrupa havalimanlarında kaos: Schiphol, havayollarından bu akşamki uçuşları iptal etmelerini istedi
Avrupa havalimanlarında kaos: Schiphol, havayollarından bu akşamki uçuşları iptal etmelerini istedi
Avrupa'da pandemiden çıkışa hazırlıksız yakalanma kaynaklı personel eksiklikleri ve hayat pahalılığı krizi kaynaklı ücret artışı talebiyle grevler yüzünden... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:28+0300
2022-09-12T17:31+0300
ekonomi
schiphol havaalanı
schiphol havalimanı
hollanda
amsterdam
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Amsterdam şehrindeki Schiphol havaalanının işletmesi, işgücü eksikliği nedeniyle havayollarından bugün yerel saatle 16:00-23:00 arasındaki uçuşları iptal etmelerini istedi.Açıklama, Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Schiphol'un yine yoğunluk, uzun kuyruklar ve rötarlarla boğuştuğu, bu yüzden yolcuların uçuşları kaçırdığı bir dönemde geldi. Nisandan beri yolculuğun sekteye uğradığı Schiphol'de yüzlerce uçuş iptal edildi ve uzun kuyruklar rutin hale geldi.Schiphol işletmesinin bugünkü açıklamasında şöyle denildi: "Haftalarca uğraşıp durumu düzelttikten sonra, bu önlemleri almak zorunda kalmayı beklemiyorduk. Terminal personeli, bugün herkesin seyahat edebilmesi için ellerinden geldiğince çok çalışıyor, ama ne yazık ki yolcuların uzun bekleme süreleri nedeniyle uçuşlarını kaçırma ihtimalleri var."Açıklamada uçuşları iptal etmeleri talebine uyan havayollarına 'tazminat ödeneceği' belirtildi.
schiphol havaalanı
hollanda
amsterdam
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schiphol havaalanı, schiphol havalimanı, hollanda, amsterdam
schiphol havaalanı, schiphol havalimanı, hollanda, amsterdam

Avrupa havalimanlarında kaos: Schiphol, havayollarından bu akşamki uçuşları iptal etmelerini istedi

17:28 12.09.2022 (güncellendi: 17:31 12.09.2022)
© AP Photo / Peter DejongAmsterdam'daki Schiphol Havalimanı
Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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Avrupa'da pandemiden çıkışa hazırlıksız yakalanma kaynaklı personel eksiklikleri ve hayat pahalılığı krizi kaynaklı ücret artışı talebiyle grevler yüzünden havaalanlarında kaos yaşanıyor. Bu kez Hollanda'nın Schiphol havalimanından uçuşların iptal edilmesi çağrısı geldi.
Amsterdam şehrindeki Schiphol havaalanının işletmesi, işgücü eksikliği nedeniyle havayollarından bugün yerel saatle 16:00-23:00 arasındaki uçuşları iptal etmelerini istedi.
Açıklama, Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Schiphol'un yine yoğunluk, uzun kuyruklar ve rötarlarla boğuştuğu, bu yüzden yolcuların uçuşları kaçırdığı bir dönemde geldi.
Nisandan beri yolculuğun sekteye uğradığı Schiphol'de yüzlerce uçuş iptal edildi ve uzun kuyruklar rutin hale geldi.
Schiphol işletmesinin bugünkü açıklamasında şöyle denildi:
"Haftalarca uğraşıp durumu düzelttikten sonra, bu önlemleri almak zorunda kalmayı beklemiyorduk. Terminal personeli, bugün herkesin seyahat edebilmesi için ellerinden geldiğince çok çalışıyor, ama ne yazık ki yolcuların uzun bekleme süreleri nedeniyle uçuşlarını kaçırma ihtimalleri var."
Açıklamada uçuşları iptal etmeleri talebine uyan havayollarına 'tazminat ödeneceği' belirtildi.
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