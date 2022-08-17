https://sputniknews.com.tr/20220817/almanya-havalimanlarina-turkiyeden-150-personel-istiyor-1060028562.html
Almanya, havalimanlarına Türkiye'den 150 personel istiyor
Almanya, havalimanlarına Türkiye'den 150 personel istiyor
Almanya’da havalimanlarında beklenenden daha az Türk işçinin çalışmaya başladığı duyuruldu. Yetkililer, Türkler için iş başvuru süreçlerinin kısaldığını... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T11:21+0300
2022-08-17T11:21+0300
2022-08-17T11:23+0300
ekonomi
almanya
türkiye
havalimanı
işçi
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Almanya’da havaalanlarındaki çalışan eksikliği nedeniyle, yaşanan kaosu azaltmak için Türk işçi arayışına gidilmesi ülkedeki gündemini koruyor.Alman basını, havalimanında büyük bir personel yaşandığını belirtirken, beklenenden az Türk işçi geldiğine dikkat çekti. Halen bazı havalimanlarının Türk işçi beklediği kaydedildi.Sadece Frankfurt Havaalanı’na 2 bin Türk işçi, diğerleriyle birlikte toplam 7 bin 200 Türk havaalanı çalışanı alınacaktı. Ancak 1.5 ayda yalnızca bir Türk işçinin işe başlaması dikkat çekmişti.Almanya’da Yer Hizmetleri Sağlayıcıları İşverenler Derneği başkanı Thomas Richter, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’den 145, belki 150 çalışan yardıma gelecek” dedi. Bu kişilerin özellikle Nürnberg ve Münih havaalanlarında görevlendirileceğini duyurdu.Saatlik en az 15 euro ödenecekAncak Richter’in açıkladığı rakamlar, Almanya’nın beklentilerinin oldukça altında. 150 işçiyle çözümün ne kadar olabileceği sorusuna Richter, “Sonuçta, akut sorunları çözmek için bir fikirdi” yantını verdi.Havaalanları Birliği ADV’nin Genel Müdürü Ralph Beisel ise, gecikmenin nedenine dair Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıkamada, sorunun zaman alıcı ve kritik onay sürecinden kaynaklandığını açıklamıştı.Sadece özgeçmiş kontrolünün en az 6 hafta sürdüğü bildirilmişti. Ancak Richter, bu durumun da değiştiğini yazdı. “Birçok havalimanındaki durum, onay sürecini de hızlandırdı. Artık bu süreç iki haftaya kadar kısaldı” dedi.Türkiye’den gelecek işçilere saat ücreti olarak en az 15 euro verilecek. Alman havaalanlarında güvenlik personeli, check-in personeli, yükleme personeli ve diğer yer hizmetleri personeli açıkları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220728/almanya-disisleri-bakani-turkiye-vazgecilmez-bir-ortak-1059238114.html
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almanya, türkiye, havalimanı, işçi
almanya, türkiye, havalimanı, işçi
Almanya, havalimanlarına Türkiye'den 150 personel istiyor
11:21 17.08.2022 (güncellendi: 11:23 17.08.2022) Abone ol
Almanya’da havalimanlarında beklenenden daha az Türk işçinin çalışmaya başladığı duyuruldu. Yetkililer, Türkler için iş başvuru süreçlerinin kısaldığını kaydetti.
Almanya’da havaalanlarındaki çalışan eksikliği nedeniyle, yaşanan kaosu azaltmak için Türk işçi arayışına gidilmesi ülkedeki gündemini koruyor.
Alman basını, havalimanında büyük bir personel yaşandığını belirtirken, beklenenden az Türk işçi geldiğine dikkat çekti. Halen bazı havalimanlarının Türk işçi beklediği kaydedildi.
Sadece Frankfurt Havaalanı’na 2 bin Türk işçi, diğerleriyle birlikte toplam 7 bin 200 Türk havaalanı çalışanı alınacaktı. Ancak 1.5 ayda yalnızca bir Türk işçinin işe başlaması dikkat çekmişti.
Almanya’da Yer Hizmetleri Sağlayıcıları İşverenler Derneği başkanı Thomas Richter, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’den 145, belki 150 çalışan yardıma gelecek” dedi. Bu kişilerin özellikle Nürnberg ve Münih havaalanlarında görevlendirileceğini duyurdu.
Saatlik en az 15 euro ödenecek
Ancak Richter’in açıkladığı rakamlar, Almanya’nın beklentilerinin oldukça altında. 150 işçiyle çözümün ne kadar olabileceği sorusuna Richter, “Sonuçta, akut sorunları çözmek için bir fikirdi” yantını verdi.
Havaalanları Birliği ADV’nin Genel Müdürü Ralph Beisel ise, gecikmenin nedenine dair Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıkamada, sorunun zaman alıcı ve kritik onay sürecinden kaynaklandığını açıklamıştı.
Sadece özgeçmiş kontrolünün en az 6 hafta sürdüğü bildirilmişti. Ancak Richter, bu durumun da değiştiğini yazdı. “Birçok havalimanındaki durum, onay sürecini de hızlandırdı. Artık bu süreç iki haftaya kadar kısaldı” dedi.
Türkiye’den gelecek işçilere saat ücreti olarak en az 15 euro verilecek. Alman havaalanlarında güvenlik personeli, check-in personeli, yükleme personeli ve diğer yer hizmetleri personeli açıkları bulunuyor.