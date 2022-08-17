https://sputniknews.com.tr/20220817/almanya-havalimanlarina-turkiyeden-150-personel-istiyor-1060028562.html

Almanya, havalimanlarına Türkiye'den 150 personel istiyor

Almanya, havalimanlarına Türkiye'den 150 personel istiyor

Almanya’da havalimanlarında beklenenden daha az Türk işçinin çalışmaya başladığı duyuruldu. Yetkililer, Türkler için iş başvuru süreçlerinin kısaldığını... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T11:21+0300

2022-08-17T11:21+0300

2022-08-17T11:23+0300

ekonomi

almanya

türkiye

havalimanı

işçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812644_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_94401d51c96d2fe6fcffd7fe9bc4f766.jpg

Almanya’da havaalanlarındaki çalışan eksikliği nedeniyle, yaşanan kaosu azaltmak için Türk işçi arayışına gidilmesi ülkedeki gündemini koruyor.Alman basını, havalimanında büyük bir personel yaşandığını belirtirken, beklenenden az Türk işçi geldiğine dikkat çekti. Halen bazı havalimanlarının Türk işçi beklediği kaydedildi.Sadece Frankfurt Havaalanı’na 2 bin Türk işçi, diğerleriyle birlikte toplam 7 bin 200 Türk havaalanı çalışanı alınacaktı. Ancak 1.5 ayda yalnızca bir Türk işçinin işe başlaması dikkat çekmişti.Almanya’da Yer Hizmetleri Sağlayıcıları İşverenler Derneği başkanı Thomas Richter, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’den 145, belki 150 çalışan yardıma gelecek” dedi. Bu kişilerin özellikle Nürnberg ve Münih havaalanlarında görevlendirileceğini duyurdu.Saatlik en az 15 euro ödenecekAncak Richter’in açıkladığı rakamlar, Almanya’nın beklentilerinin oldukça altında. 150 işçiyle çözümün ne kadar olabileceği sorusuna Richter, “Sonuçta, akut sorunları çözmek için bir fikirdi” yantını verdi.Havaalanları Birliği ADV’nin Genel Müdürü Ralph Beisel ise, gecikmenin nedenine dair Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıkamada, sorunun zaman alıcı ve kritik onay sürecinden kaynaklandığını açıklamıştı.Sadece özgeçmiş kontrolünün en az 6 hafta sürdüğü bildirilmişti. Ancak Richter, bu durumun da değiştiğini yazdı. “Birçok havalimanındaki durum, onay sürecini de hızlandırdı. Artık bu süreç iki haftaya kadar kısaldı” dedi.Türkiye’den gelecek işçilere saat ücreti olarak en az 15 euro verilecek. Alman havaalanlarında güvenlik personeli, check-in personeli, yükleme personeli ve diğer yer hizmetleri personeli açıkları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220728/almanya-disisleri-bakani-turkiye-vazgecilmez-bir-ortak-1059238114.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, türkiye, havalimanı, işçi