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https://sputniknews.com.tr/20220926/iran-yargi-erki-baskani-emininin-olumu-uzerine-baslayan-protestolara-destek-verenler-yargilanacak-1061643820.html
İran Yargı Erki Başkanı: Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenler yargılanacak
İran Yargı Erki Başkanı: Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenler yargılanacak
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara destek... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T21:43+0300
2022-09-26T21:43+0300
dünya
iran
yargı
mahsa emini
protesto
gulam hüseyin muhsini ejei
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında konuşan Ejei, ülkedeki protestolara destek veren isimleri uyardı.Sadece sokaklara çıkanların değil onları destekleyenlerin de suçlu olduğunu söyleyen Ejei, bu kişilerle ilgili hukuki sürecin işletileceğini ifade etti.Ejeyi, ülkedeki bazı ünlü isimlerin devam eden protestoları desteklemesine tepki göstererek, bu kişilerin ülkeye verilen maddi ve manevi zararı ödeyeceğini dile getirdi.Aynı toplantıda konuşan Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr de "isyancı" olarak tanımladığı göstericilerin ivedi bir şekilde yargılanması için savcılık bünyesinde özel şubeler oluştuklarını kaydetti.Ne olmuştu?İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.İranlı bazı ünlü sporcu ve sanatçılar da yayınladıkları mesajlarla protestoculara destek vermiş, kolluk kuvvetlerinin müdahale şekline ise tepki göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/iran-cumhurbaskani-reisiden-protestolara-iliskin-aciklama-dusmanlar-kaos-cikarmak-istiyor-1061567397.html
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iran, yargı, mahsa emini, protesto, gulam hüseyin muhsini ejei
iran, yargı, mahsa emini, protesto, gulam hüseyin muhsini ejei

İran Yargı Erki Başkanı: Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenler yargılanacak

21:43 26.09.2022
© AFP 2022 / -İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar
İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / -
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İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenlerin yargılanacağını belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında konuşan Ejei, ülkedeki protestolara destek veren isimleri uyardı.
Sadece sokaklara çıkanların değil onları destekleyenlerin de suçlu olduğunu söyleyen Ejei, bu kişilerle ilgili hukuki sürecin işletileceğini ifade etti.
Ejeyi, ülkedeki bazı ünlü isimlerin devam eden protestoları desteklemesine tepki göstererek, bu kişilerin ülkeye verilen maddi ve manevi zararı ödeyeceğini dile getirdi.
Aynı toplantıda konuşan Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr de "isyancı" olarak tanımladığı göstericilerin ivedi bir şekilde yargılanması için savcılık bünyesinde özel şubeler oluştuklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İranlı bazı ünlü sporcu ve sanatçılar da yayınladıkları mesajlarla protestoculara destek vermiş, kolluk kuvvetlerinin müdahale şekline ise tepki göstermişti.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan ve onlarca kente yayılan protestolar 22 Eylül 2023'te 6. gününde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara ilişkin açıklama: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor
23 Eylül, 21:33
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