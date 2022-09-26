https://sputniknews.com.tr/20220926/iran-yargi-erki-baskani-emininin-olumu-uzerine-baslayan-protestolara-destek-verenler-yargilanacak-1061643820.html

İran Yargı Erki Başkanı: Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenler yargılanacak

İran Yargı Erki Başkanı: Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolara destek verenler yargılanacak

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara destek... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T21:43+0300

2022-09-26T21:43+0300

2022-09-26T21:43+0300

dünya

iran

yargı

mahsa emini

protesto

gulam hüseyin muhsini ejei

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında konuşan Ejei, ülkedeki protestolara destek veren isimleri uyardı.Sadece sokaklara çıkanların değil onları destekleyenlerin de suçlu olduğunu söyleyen Ejei, bu kişilerle ilgili hukuki sürecin işletileceğini ifade etti.Ejeyi, ülkedeki bazı ünlü isimlerin devam eden protestoları desteklemesine tepki göstererek, bu kişilerin ülkeye verilen maddi ve manevi zararı ödeyeceğini dile getirdi.Aynı toplantıda konuşan Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr de "isyancı" olarak tanımladığı göstericilerin ivedi bir şekilde yargılanması için savcılık bünyesinde özel şubeler oluştuklarını kaydetti.Ne olmuştu?İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.İranlı bazı ünlü sporcu ve sanatçılar da yayınladıkları mesajlarla protestoculara destek vermiş, kolluk kuvvetlerinin müdahale şekline ise tepki göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20220923/iran-cumhurbaskani-reisiden-protestolara-iliskin-aciklama-dusmanlar-kaos-cikarmak-istiyor-1061567397.html

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iran, yargı, mahsa emini, protesto, gulam hüseyin muhsini ejei