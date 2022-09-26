https://sputniknews.com.tr/20220926/disisleri-bakanligindan-mescid-i-aksa-tepkisi-1061643356.html
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T21:25+0300
2022-09-26T21:25+0300
2022-09-26T21:33+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
türkiye
israil
doğu kudüs
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Türkiye, Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların Mescid-İ Aksa’ya yaptıkları baskınlara tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. "Ne olmuştu?Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.
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dışişleri bakanlığı, türkiye, israil, doğu kudüs
dışişleri bakanlığı, türkiye, israil, doğu kudüs
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
21:25 26.09.2022 (güncellendi: 21:33 26.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz" açıklaması yapıldı.
Türkiye, Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların Mescid-İ Aksa’ya yaptıkları baskınlara tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.
Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. "
Ne olmuştu?
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.