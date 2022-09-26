https://sputniknews.com.tr/20220926/chp-uyeliginden-1-yil-gecici-cikarma-cezasi-verilen-tanju-ozcan-et-tirnaktan-ayrilmaz-1061645157.html

CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Tanju Özcan: Et tırnaktan ayrılmaz

CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Tanju Özcan: Et tırnaktan ayrılmaz

CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T22:22+0300

2022-09-26T22:22+0300

2022-09-26T22:24+0300

türkiye

tanju özcan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

bolu

mehmet ali çelebi

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca oy birliğiyle 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TV100'deki bir programda konuşan Özcan, CHP'den ayrılmayacağını belirterek, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim. Et tırnaktan ayrılmaz. Geçici olarak birileri tarafından ihraç edilebilirim" dedi.'Burada verilen bir siyasi karardı'Böyle bir kararı beklediğini de ifade eden Özcan, şunları söyledi:'Benden asla bir Çelebi çıkmaz'CHP'den sonra Memleket Partisi'ne geçip istifa eden ve Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirten Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili "Özcan "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi fark var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz" dedi.'HDP Kürtlerin partisi falan değil'Özcan "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıCumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Özcan "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" açıklamasını yaptı. 'Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok'"İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alacağına mı inanıyorsunuz?" sorusuna Özcan, "Benim gördüğüm o. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok. Adı geçen arkadaşlarımızın daha kolaylıkla kazanabileceğini söyledim" yanıtını verdi. 'Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez'Kendisi için "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözlerini değerlendiren Özcan, "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem" dedi.Ne olmuştu?CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorulmuştu.Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğunu söyleyen Tekin, şöyle konuştu:Bunun üzerine olu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tekin'e tepki göstererek, "HDP'ye bakanlık verilebilir" ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.Özcan’ın açıklamasına Tekin, “Bir kere şu anda o şahıs, CHP’li değildir. Üyeliği askıya alınmıştır. Bir CHP’linin bana verdiği cevap değildir. Onu da ciddiye almıyorum” dedi.

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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, bolu, mehmet ali çelebi