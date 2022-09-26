https://sputniknews.com.tr/20220926/chp-uyeliginden-1-yil-gecici-cikarma-cezasi-verilen-tanju-ozcan-et-tirnaktan-ayrilmaz-1061645157.html
CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Tanju Özcan: Et tırnaktan ayrılmaz
CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Tanju Özcan: Et tırnaktan ayrılmaz
CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T22:22+0300
2022-09-26T22:22+0300
2022-09-26T22:24+0300
türkiye
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
bolu
mehmet ali çelebi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca oy birliğiyle 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TV100'deki bir programda konuşan Özcan, CHP'den ayrılmayacağını belirterek, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim. Et tırnaktan ayrılmaz. Geçici olarak birileri tarafından ihraç edilebilirim" dedi.'Burada verilen bir siyasi karardı'Böyle bir kararı beklediğini de ifade eden Özcan, şunları söyledi:'Benden asla bir Çelebi çıkmaz'CHP'den sonra Memleket Partisi'ne geçip istifa eden ve Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirten Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili "Özcan "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi fark var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz" dedi.'HDP Kürtlerin partisi falan değil'Özcan "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıCumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Özcan "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" açıklamasını yaptı. 'Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok'"İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alacağına mı inanıyorsunuz?" sorusuna Özcan, "Benim gördüğüm o. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok. Adı geçen arkadaşlarımızın daha kolaylıkla kazanabileceğini söyledim" yanıtını verdi. 'Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez'Kendisi için "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözlerini değerlendiren Özcan, "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem" dedi.Ne olmuştu?CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorulmuştu.Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğunu söyleyen Tekin, şöyle konuştu:Bunun üzerine olu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tekin'e tepki göstererek, "HDP'ye bakanlık verilebilir" ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.Özcan’ın açıklamasına Tekin, “Bir kere şu anda o şahıs, CHP’li değildir. Üyeliği askıya alınmıştır. Bir CHP’linin bana verdiği cevap değildir. Onu da ciddiye almıyorum” dedi.
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, bolu, mehmet ali çelebi
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, bolu, mehmet ali çelebi
CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Tanju Özcan: Et tırnaktan ayrılmaz
22:22 26.09.2022 (güncellendi: 22:24 26.09.2022) Abone ol
CHP üyeliğinden 1 yıl geçici çıkarma cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim. Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca oy birliğiyle 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TV100'deki bir programda
konuşan Özcan, CHP'den ayrılmayacağını belirterek, "Ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim. Et tırnaktan ayrılmaz. Geçici olarak birileri tarafından ihraç edilebilirim
" dedi.
'Burada verilen bir siyasi karardı'
Böyle bir kararı beklediğini de ifade eden Özcan, şunları söyledi:
"Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi."
'Benden asla bir Çelebi çıkmaz'
CHP'den sonra Memleket Partisi'ne geçip istifa eden ve Cumhur İttifakı'nı desteklediğini
belirten Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili "Özcan "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi fark var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz
" dedi.
'HDP Kürtlerin partisi falan değil'
Özcan "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Özcan "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" açıklamasını yaptı.
'Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok'
"İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alacağına mı inanıyorsunuz?" sorusuna Özcan, "Benim gördüğüm o. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok. Adı geçen arkadaşlarımızın daha kolaylıkla kazanabileceğini söyledim" yanıtını verdi.
'Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez'
Kendisi için "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözlerini değerlendiren Özcan, "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem" dedi.
Ne olmuştu?
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorulmuştu.
Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğunu söyleyen Tekin, şöyle konuştu:
"HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.
Bunun üzerine olu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tekin'e tepki göstererek, "HDP'ye bakanlık verilebilir" ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Özcan’ın açıklamasına Tekin, “Bir kere şu anda o şahıs, CHP’li değildir. Üyeliği askıya alınmıştır. Bir CHP’linin bana verdiği cevap değildir. Onu da ciddiye almıyorum” dedi.