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GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://sputniknews.com.tr/20220925/yazar-kulak-yazmak-benim-icin-dua-etmeye-es-1061621035.html
Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş
Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş
Yazar Kulak, “Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T23:44+0300
2022-09-26T12:07+0300
yazar
gündem dişi
roman
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Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş
Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş
Yazar Aynur Kulak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Kulak, okurun da kendi öyküsünü anlatmasını bekleyerek kalemi ona teslim ediyor, “Yol boyunca düştüm. Düşmeyi çok seven birinin öyküsünü günü geldiğinde yazabilmek için,” diyerek bir yazar-okur birliğini işaret ediyor.Ödüllü ilk romanı ‘Günlerden Bir Gün’ün ardından, bu defa dokuz öyküden oluşan ‘Adı Olmayan İkinci Öykü’ adlı kitabıyla okurlarıyla buluşan yazar Kulak, “Duygularımı pencereleri açık odalar gibi birbiriyle cereyan ettiren sizler varsınız, evet. İnanıyordum, siz olmadan olmazdı. Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız ne ise, onun üstüne kuruyoruz bu hayattaki varoluşumuzu. Yazmak ve okumak benim de tüm inancıma ve varlık sebebime eş” şeklinde konuştu.Kulak, “İlk romanımdan 17 yıl sonra Adı Olmayan İkinci Öykü geldi. İlk yazılmaya başladığı günden bu yıla birçok kez yazılıp bozulmuş, sonra tekrar tekrar yeniden yazılmış, tek tek çalışılmış olarak yolculuğunu tamamladı… Dokuz öykünün bütün meselesi okurla konuşmak” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html
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Serhat Sarısözen
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yazar, roman
yazar, roman

Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş

23:44 25.09.2022 (güncellendi: 12:07 26.09.2022)
GÜNDEM DIŞI
Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Kulak, “Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız ne ise, onun üstüne kuruyoruz bu hayattaki varoluşumuzu” dedi.
Yazar Aynur Kulak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Kulak, okurun da kendi öyküsünü anlatmasını bekleyerek kalemi ona teslim ediyor, “Yol boyunca düştüm. Düşmeyi çok seven birinin öyküsünü günü geldiğinde yazabilmek için,” diyerek bir yazar-okur birliğini işaret ediyor.
Ödüllü ilk romanı ‘Günlerden Bir Gün’ün ardından, bu defa dokuz öyküden oluşan ‘Adı Olmayan İkinci Öykü’ adlı kitabıyla okurlarıyla buluşan yazar Kulak, “Duygularımı pencereleri açık odalar gibi birbiriyle cereyan ettiren sizler varsınız, evet. İnanıyordum, siz olmadan olmazdı. Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız ne ise, onun üstüne kuruyoruz bu hayattaki varoluşumuzu. Yazmak ve okumak benim de tüm inancıma ve varlık sebebime eş” şeklinde konuştu.
“Kitaplar şimdiye kadarki hayat yolculuğumda hiçbir yere gitmeksizin, kaybolmaksızın var olan tek şey. Başta edebiyat olmak üzere kültür sanatın her dalı merakımı fazlasıyla cezbediyor.”
Kulak, “İlk romanımdan 17 yıl sonra Adı Olmayan İkinci Öykü geldi. İlk yazılmaya başladığı günden bu yıla birçok kez yazılıp bozulmuş, sonra tekrar tekrar yeniden yazılmış, tek tek çalışılmış olarak yolculuğunu tamamladı… Dokuz öykünün bütün meselesi okurla konuşmak” şeklinde konuştu.
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