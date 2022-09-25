https://sputniknews.com.tr/20220925/yazar-kulak-yazmak-benim-icin-dua-etmeye-es-1061621035.html

Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş

Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş

Yazar Kulak, “Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T23:44+0300

2022-09-25T23:44+0300

2022-09-26T12:07+0300

yazar

gündem dişi

roman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061622942_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8f184121b85faa32634c44114616d42c.jpg

Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş Yazar Kulak: Yazmak benim için dua etmeye eş

Yazar Aynur Kulak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Kulak, okurun da kendi öyküsünü anlatmasını bekleyerek kalemi ona teslim ediyor, “Yol boyunca düştüm. Düşmeyi çok seven birinin öyküsünü günü geldiğinde yazabilmek için,” diyerek bir yazar-okur birliğini işaret ediyor.Ödüllü ilk romanı ‘Günlerden Bir Gün’ün ardından, bu defa dokuz öyküden oluşan ‘Adı Olmayan İkinci Öykü’ adlı kitabıyla okurlarıyla buluşan yazar Kulak, “Duygularımı pencereleri açık odalar gibi birbiriyle cereyan ettiren sizler varsınız, evet. İnanıyordum, siz olmadan olmazdı. Hiçbir öyküde geçmedi bu cümle fakat yazmak benim için dua etmeye eş! Herkesin yaptığı işe ve hayata karşı bir inancı vardır. Kalben inandığımız ne ise, onun üstüne kuruyoruz bu hayattaki varoluşumuzu. Yazmak ve okumak benim de tüm inancıma ve varlık sebebime eş” şeklinde konuştu.Kulak, “İlk romanımdan 17 yıl sonra Adı Olmayan İkinci Öykü geldi. İlk yazılmaya başladığı günden bu yıla birçok kez yazılıp bozulmuş, sonra tekrar tekrar yeniden yazılmış, tek tek çalışılmış olarak yolculuğunu tamamladı… Dokuz öykünün bütün meselesi okurla konuşmak” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

yazar, roman