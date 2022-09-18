https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html

Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim

Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim

Yazar Zeynep Alpaslan, “Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim. Ben başka çocuklar için değil kendi çocuğum için yazıyorum... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T23:54+0300

2022-09-18T23:54+0300

2022-09-19T12:02+0300

gündem dişi

yazar

çocuk kitabı

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Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim

Yetişkinler için de yazdığı romanlar dışında yaklaşık 40 çocuk kitabı olan Zeynep Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“İlk öykülerim yirmili yaşlarımın başında Varlık ve Notos gibi dergilerde yayımlandı. O günden sonra da çocuklar ve yetişkinler için kitaplar yazmaya başladım ve hiç durmadım” diyen Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Mini Melankolikler’ adında bir karikatür kitabı da olan Alpaslan, Tokyo isimli çocuk romanıyla Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Kitap, yaşlı ve dul bir kadının küçük bir kedi aracılığıyla hayata tutunması hakkında.Geçen yıl yetişkinler için Yeniden Mutlu Olabiliriz isimli romanı yayınlanan Alpaslan, bu romanında, Saraybosna ile İstanbul arasında mekik dokuyan, bir aşk, yas ve hayata tutunma hikâyesi anlatıyor. Zorlu bir yaşam mücadelesinin işlendiği roman, eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın, Dino'nun hikayesini anlatıyor.

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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