https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html
Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim
Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim
Yazar Zeynep Alpaslan, “Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim. Ben başka çocuklar için değil kendi çocuğum için yazıyorum... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T23:54+0300
2022-09-18T23:54+0300
2022-09-19T12:02+0300
gündem dişi
yazar
çocuk kitabı
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Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim
Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim
Yetişkinler için de yazdığı romanlar dışında yaklaşık 40 çocuk kitabı olan Zeynep Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“İlk öykülerim yirmili yaşlarımın başında Varlık ve Notos gibi dergilerde yayımlandı. O günden sonra da çocuklar ve yetişkinler için kitaplar yazmaya başladım ve hiç durmadım” diyen Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Mini Melankolikler’ adında bir karikatür kitabı da olan Alpaslan, Tokyo isimli çocuk romanıyla Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Kitap, yaşlı ve dul bir kadının küçük bir kedi aracılığıyla hayata tutunması hakkında.Geçen yıl yetişkinler için Yeniden Mutlu Olabiliriz isimli romanı yayınlanan Alpaslan, bu romanında, Saraybosna ile İstanbul arasında mekik dokuyan, bir aşk, yas ve hayata tutunma hikâyesi anlatıyor. Zorlu bir yaşam mücadelesinin işlendiği roman, eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın, Dino'nun hikayesini anlatıyor.
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
yazar, аудио, çocuk kitabı
yazar, аудио, çocuk kitabı
Yazar Alpaslan: Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim
23:54 18.09.2022 (güncellendi: 12:02 19.09.2022) Abone ol
Yazar Zeynep Alpaslan, “Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim. Ben başka çocuklar için değil kendi çocuğum için yazıyorum aslında” dedi.
Yetişkinler için de yazdığı romanlar dışında yaklaşık 40 çocuk kitabı olan Zeynep Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“İlk öykülerim yirmili yaşlarımın başında Varlık ve Notos gibi dergilerde yayımlandı. O günden sonra da çocuklar ve yetişkinler için kitaplar yazmaya başladım ve hiç durmadım” diyen Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“20’lerin başında çok büyük hedeflerim vardı. Fakat hayat beni çocuk ve gençlik kitaplarına yönlendirdi. Ama işime çok aşığım. Sadece yazmak, evimde oturup sadece yazmak istiyorum. Çocuk kitapları yazarak kendi çocukluk yaralarımı da sardığımı fark ettim. Ben başka çocuklar için değil kendi çocuğum için yazıyorum aslında.”
‘Mini Melankolikler’ adında bir karikatür kitabı da olan Alpaslan, Tokyo isimli çocuk romanıyla Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Kitap, yaşlı ve dul bir kadının küçük bir kedi aracılığıyla hayata tutunması hakkında.
Geçen yıl yetişkinler için Yeniden Mutlu Olabiliriz isimli romanı yayınlanan Alpaslan, bu romanında, Saraybosna ile İstanbul arasında mekik dokuyan, bir aşk, yas ve hayata tutunma hikâyesi anlatıyor. Zorlu bir yaşam mücadelesinin işlendiği roman, eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın, Dino'nun hikayesini anlatıyor.
“Saraybosna’ya beni bağlayan şey çocukluğum. Bu romanda göçmen bir babanın yalnızlığını anlatmak istedim. Kitaptaki hikaye David Bowie’nin şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Neden mi David Bowie? Çünkü o bize bu dünyada kendini bir uzaylı gibi hissetmenin sorun olmadığını gösterdi. Yeniden mutlu olabiliriz, buna inanmak zorundayız. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım daima yeniden başlayabiliriz.”