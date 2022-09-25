https://sputniknews.com.tr/20220925/tezgahta-palamut-bollugu-su-anda-her-seyden-ucuz-herkes-alabiliyor-1061607356.html
Tezgahta palamut bolluğu: ‘Şu anda her şeyden ucuz, herkes alabiliyor’
Tezgahta palamut bolluğu: ‘Şu anda her şeyden ucuz, herkes alabiliyor’
Karadeniz’de palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. Balıkçı Tuncay Kılıç “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T17:53+0300
2022-09-25T17:53+0300
2022-09-25T17:53+0300
yaşam
türkiye
palamut
balık
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Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Düzce’de tezgahları şenlendiriyor. Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor.Tezgahların dolu olduğunu ve yok sattığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Fiyatlarda da düşme oldu. Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut şu anda her şeyden ucuz. İnsanlar burada istediğini alabiliyor. Palamut balığının geçen sene olmaması insanların bunu yememesinden dolayı bir özlem oluştu. 20-25 liraya kadar balığın düşmesi ile herkes alabiliyor” ifadelerini kullandı.
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türkiye, palamut, balık
Tezgahta palamut bolluğu: ‘Şu anda her şeyden ucuz, herkes alabiliyor’
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Karadeniz’de palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. Balıkçı Tuncay Kılıç “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut şu anda her şeyden ucuz” dedi.
Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Düzce’de tezgahları şenlendiriyor. Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor.
Tezgahların dolu olduğunu ve yok sattığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Fiyatlarda da düşme oldu. Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut şu anda her şeyden ucuz. İnsanlar burada istediğini alabiliyor. Palamut balığının geçen sene olmaması insanların bunu yememesinden dolayı bir özlem oluştu. 20-25 liraya kadar balığın düşmesi ile herkes alabiliyor” ifadelerini kullandı.