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https://sputniknews.com.tr/20220925/taksim-meydanina-hamak-kurdu-1061597907.html
Taksim Meydanı'na hamak kurdu
Taksim Meydanı'na hamak kurdu
İstanbul’da bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurarak bir saat dinlendi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T11:50+0300
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yaşam
türkiye
istanbul
turist
taksim
hamak
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Yabancı bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurdu.Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurduğu hamakta yaklaşık bir saat boyunca dinlenen turist, daha sonra hamağı toplayıp motoruyla uzaklaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/bulgarlar-bu-kez-kislik-alisveris-icin-turkiyeye-akin-etti-1061592412.html
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türkiye, istanbul, turist, taksim, hamak
türkiye, istanbul, turist, taksim, hamak

Taksim Meydanı'na hamak kurdu

11:50 25.09.2022 (güncellendi: 12:20 25.09.2022)
© İHA / SÜMER AVCITaksim Meydanı'na hamak kurdu
Taksim Meydanı'na hamak kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / SÜMER AVCI
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İstanbul’da bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurarak bir saat dinlendi.
Yabancı bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurdu.
Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurduğu hamakta yaklaşık bir saat boyunca dinlenen turist, daha sonra hamağı toplayıp motoruyla uzaklaştı.
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