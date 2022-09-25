https://sputniknews.com.tr/20220925/taksim-meydanina-hamak-kurdu-1061597907.html
Taksim Meydanı'na hamak kurdu
Taksim Meydanı'na hamak kurdu
İstanbul’da bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurarak bir saat dinlendi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T11:50+0300
2022-09-25T11:50+0300
2022-09-25T12:20+0300
yaşam
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turist
taksim
hamak
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Yabancı bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurdu.Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurduğu hamakta yaklaşık bir saat boyunca dinlenen turist, daha sonra hamağı toplayıp motoruyla uzaklaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/bulgarlar-bu-kez-kislik-alisveris-icin-turkiyeye-akin-etti-1061592412.html
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türkiye, istanbul, turist, taksim, hamak
türkiye, istanbul, turist, taksim, hamak
Taksim Meydanı'na hamak kurdu
11:50 25.09.2022 (güncellendi: 12:20 25.09.2022) Abone ol
İstanbul’da bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurarak bir saat dinlendi.
Yabancı bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurdu.
Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurduğu hamakta yaklaşık bir saat boyunca dinlenen turist, daha sonra hamağı toplayıp motoruyla uzaklaştı.