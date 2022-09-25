https://sputniknews.com.tr/20220925/taksim-meydanina-hamak-kurdu-1061597907.html

Taksim Meydanı'na hamak kurdu

Taksim Meydanı'na hamak kurdu

İstanbul’da bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurarak bir saat dinlendi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

istanbul

turist

taksim

hamak

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Yabancı bir turist, Taksim Meydanı’ndaki iki ağacın arasına hamak kurdu.Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurduğu hamakta yaklaşık bir saat boyunca dinlenen turist, daha sonra hamağı toplayıp motoruyla uzaklaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/bulgarlar-bu-kez-kislik-alisveris-icin-turkiyeye-akin-etti-1061592412.html

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