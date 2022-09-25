Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220925/bulgarlar-bu-kez-kislik-alisveris-icin-turkiyeye-akin-etti-1061592412.html
Bulgarlar bu kez kışlık alışveriş için Türkiye'ye akın etti
Bulgarlar bu kez kışlık alışveriş için Türkiye'ye akın etti
Bulgaristan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T00:41+0300
2022-09-25T00:42+0300
yaşam
bulgaristan
edirne
bulgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061592266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_364bebebad671fddb338170210c846ce.jpg
Enerji krizinden etkilenen Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın ediyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelerek çarşı ve pazarda tezgâhları didik didik eden Bulgar turistler, aldıklarını araçlarının bagajlarına yerleştirip kentten ayrılıyor.Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafının yüzünü güldürüyor. Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık” dedi.Kış mevsimi başladığını belirten Pazar esnafı Yusuf Kul, “Tüm Bulgar vatandaşlarımız kışlık alışverişini yapmaya başladı. Burada baya yoğunluk var. Bu ara hepsi kışlık ihtiyacını almak için Edirne’ye geliyor. Mont, ayakkabı gibi kışın kullanacağı ihtiyaçlarını alıyorlar” dedi.Bulgar vatandaşların tüm alışverişlerini Edirne’den yaptığını belirten Metin Reze, “İşlerimiz hareketlenmeye başladı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Ayakkabı, bot, mont, eşofman, takım, pantolon gibi çeşitleri alıyorlar” dedi.Bulgaristan’dan gelen Melek Bent, “Perde, ayakkabı ve çocukların ihtiyaçlarını aldık. Kışlık alışverişimizi de Edirne’de yapacağız” dedi.Kışlık alışverişimizi yapacaklarını söyleyen Yakup Durmaz, “Şimdilik çocukların ihtiyaçlarını aldık. Yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Ev ve kışlık ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/tatili-firsat-bilen-bulgarlar-edirnede-500-euroyla-bagaji-doldurabiliyoruz-ama-fiyatlar-artmis-1061557600.html
bulgaristan
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061592266_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_489eac1d060f439a5c2330cd49ac591a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, edirne, bulgar
bulgaristan, edirne, bulgar

Bulgarlar bu kez kışlık alışveriş için Türkiye'ye akın etti

00:41 25.09.2022 (güncellendi: 00:42 25.09.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLANBulgaristan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti.
Bulgaristan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN
Abone olTelegram
Bulgaristan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti.
Enerji krizinden etkilenen Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.
Edirne'de Bulgar turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
EKONOMİ
Tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'de: '500 euroyla bagajı doldurabiliyoruz ama fiyatlar artmış'
23 Eylül, 19:01
Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın ediyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelerek çarşı ve pazarda tezgâhları didik didik eden Bulgar turistler, aldıklarını araçlarının bagajlarına yerleştirip kentten ayrılıyor.
Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafının yüzünü güldürüyor. Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık” dedi.
Kış mevsimi başladığını belirten Pazar esnafı Yusuf Kul, “Tüm Bulgar vatandaşlarımız kışlık alışverişini yapmaya başladı. Burada baya yoğunluk var. Bu ara hepsi kışlık ihtiyacını almak için Edirne’ye geliyor. Mont, ayakkabı gibi kışın kullanacağı ihtiyaçlarını alıyorlar” dedi.
Bulgar vatandaşların tüm alışverişlerini Edirne’den yaptığını belirten Metin Reze, “İşlerimiz hareketlenmeye başladı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Ayakkabı, bot, mont, eşofman, takım, pantolon gibi çeşitleri alıyorlar” dedi.
Bulgaristan’dan gelen Melek Bent, “Perde, ayakkabı ve çocukların ihtiyaçlarını aldık. Kışlık alışverişimizi de Edirne’de yapacağız” dedi.
Kışlık alışverişimizi yapacaklarını söyleyen Yakup Durmaz, “Şimdilik çocukların ihtiyaçlarını aldık. Yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Ev ve kışlık ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала