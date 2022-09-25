https://sputniknews.com.tr/20220925/secim-kanununun-iptal-istemi-aym-gundeminde-1061600917.html

Seçim Kanunu'nun iptal istemi AYM gündeminde

Seçim Kanunu'nun iptal istemi AYM gündeminde

AYM, Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 28 Eylül'de görüşecek. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T13:00+0300

2022-09-25T13:00+0300

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politika

aym

seçim

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.CHP başvurmuştuCHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220923/nagehan-alci-secim-ikinci-tura-kalirsa-rakibi-kim-olursa-olsun-erdogan-kazanir-1061551196.html

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