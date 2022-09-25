https://sputniknews.com.tr/20220925/secim-kanununun-iptal-istemi-aym-gundeminde-1061600917.html
Seçim Kanunu'nun iptal istemi AYM gündeminde
Seçim Kanunu'nun iptal istemi AYM gündeminde
AYM, Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 28 Eylül'de görüşecek. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T13:00+0300
2022-09-25T13:00+0300
2022-09-25T13:00+0300
politika
aym
seçim
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.CHP başvurmuştuCHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/nagehan-alci-secim-ikinci-tura-kalirsa-rakibi-kim-olursa-olsun-erdogan-kazanir-1061551196.html
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aym, seçim, anayasa mahkemesi (aym)
aym, seçim, anayasa mahkemesi (aym)
Seçim Kanunu'nun iptal istemi AYM gündeminde
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AYM, Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 28 Eylül'de görüşecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.
CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.
CHP başvurmuştu
CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.