https://sputniknews.com.tr/20220923/nagehan-alci-secim-ikinci-tura-kalirsa-rakibi-kim-olursa-olsun-erdogan-kazanir-1061551196.html
Nagehan Alçı: Seçim ikinci tura kalırsa rakibi kim olursa olsun Erdoğan kazanır
Nagehan Alçı: Seçim ikinci tura kalırsa rakibi kim olursa olsun Erdoğan kazanır
Nagehan Alçı, 2023 seçimlerinin 'Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması' olacağını savunurken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde 6'lı masanın... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T15:29+0300
2022-09-23T15:29+0300
2022-09-23T15:30+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
seçim
nagehan alçı
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/05/1040500595_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cde0ec8ede3151e5f6929fee0dcbbe1c.jpg
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi kim olursa olsun kazanacağını savundu."Recep Tayyip Erdoğan’ın yenilme ihtimali sadece birinci tur seçimlerde mümkün" diyen Alçı, yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220922/kilicdaroglu-6li-masadaki-gelismeleri-degerlendirdi-masada-kriz-yasamadik-1061494093.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/05/1040500595_197:0:1397:900_1920x0_80_0_0_46976172bd30e6cea999558412538654.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, seçim, nagehan alçı, mansur yavaş, meral akşener, iyi parti
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, seçim, nagehan alçı, mansur yavaş, meral akşener, iyi parti
Nagehan Alçı: Seçim ikinci tura kalırsa rakibi kim olursa olsun Erdoğan kazanır
15:29 23.09.2022 (güncellendi: 15:30 23.09.2022) Abone ol
Nagehan Alçı, 2023 seçimlerinin 'Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması' olacağını savunurken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi kim olursa olsun kazanacağını savundu.
"Recep Tayyip Erdoğan’ın yenilme ihtimali sadece birinci tur seçimlerde mümkün"
diyen Alçı, yazısında
şunları ifade etti:
"Kim ne derse desin Türkiye çok açıkça bir Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakasına doğru gidiyor. Haziran 2023’te Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşmasına tanık olacağımıza neredeyse adım kadar eminim. Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakasını ilk turda kimin kazanacağı ile ilgili kesin bir şey söylemek zor ama eğer seçim ikinci tura kalırsa çok büyük bir olasılıkla Temmuz 2023’te yapılacak ikinci tur seçimlerinde kazanan Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Hem bugünkü Türkiye’yi bilen hem de Tayyip Erdoğan’ı tanıyan herkesin yanlış bulmayacağı bir teşhis bu. İkinci turu karşısındaki rakip kim olursa olsun Tayyip Bey kazanır. Mansur Yavaş ya da Meral Akşener gibi sağcı aday profilinden Tayyip Erdoğan korkuyor' gibi analizleri hep gülünç buluyorum. Bilakis Tayyip Erdoğan, 6’lı masanın çatı adayı olarak Yavaş ya da Akşener gibi bir ismi tercih eder. Bu düşüncesini ustaca saklıyor Tayyip Bey ama esas Erdoğan’ın oyun planına uygun olan model bu. Erdoğan, ne yapıp edip seçimlerin ikinci tura kalmasını istiyor. Çünkü biliyor ki ikinci turda tüm avantaj kendi elinde olacak. HDP aday çıkarırsa zaten seçim ikinci tura kaldı demektir. Tüm araştırmacıların uzlaştığı mevzu bu. Seçim ikinci tura kaldığı anda da kazanan Tayyip Erdoğan olur."