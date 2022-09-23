Nagehan Alçı: Seçim ikinci tura kalırsa rakibi kim olursa olsun Erdoğan kazanır

"Kim ne derse desin Türkiye çok açıkça bir Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakasına doğru gidiyor. Haziran 2023’te Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşmasına tanık olacağımıza neredeyse adım kadar eminim. Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakasını ilk turda kimin kazanacağı ile ilgili kesin bir şey söylemek zor ama eğer seçim ikinci tura kalırsa çok büyük bir olasılıkla Temmuz 2023’te yapılacak ikinci tur seçimlerinde kazanan Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Hem bugünkü Türkiye’yi bilen hem de Tayyip Erdoğan’ı tanıyan herkesin yanlış bulmayacağı bir teşhis bu. İkinci turu karşısındaki rakip kim olursa olsun Tayyip Bey kazanır. Mansur Yavaş ya da Meral Akşener gibi sağcı aday profilinden Tayyip Erdoğan korkuyor' gibi analizleri hep gülünç buluyorum. Bilakis Tayyip Erdoğan, 6’lı masanın çatı adayı olarak Yavaş ya da Akşener gibi bir ismi tercih eder. Bu düşüncesini ustaca saklıyor Tayyip Bey ama esas Erdoğan’ın oyun planına uygun olan model bu. Erdoğan, ne yapıp edip seçimlerin ikinci tura kalmasını istiyor. Çünkü biliyor ki ikinci turda tüm avantaj kendi elinde olacak. HDP aday çıkarırsa zaten seçim ikinci tura kaldı demektir. Tüm araştırmacıların uzlaştığı mevzu bu. Seçim ikinci tura kaldığı anda da kazanan Tayyip Erdoğan olur."