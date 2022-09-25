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https://sputniknews.com.tr/20220925/icislerinden-diyarbakirda-oynanan-maca-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatilmistir-1061611640.html
İçişleri'nden Diyarbakır'da oynanan maça ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
İçişleri'nden Diyarbakır'da oynanan maça ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T23:44+0300
2022-09-26T00:08+0300
içişleri bakanlığı
diyarbakır
maç
provokasyon
provakatif paylaşımlar
türkiye
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İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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içişleri bakanlığı, diyarbakır, maç, provokasyon, provakatif paylaşımlar
içişleri bakanlığı, diyarbakır, maç, provokasyon, provakatif paylaşımlar

İçişleri'nden Diyarbakır'da oynanan maça ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

23:44 25.09.2022 (güncellendi: 00:08 26.09.2022)
© İHA Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA
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İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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