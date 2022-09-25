https://sputniknews.com.tr/20220925/icislerinden-diyarbakirda-oynanan-maca-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatilmistir-1061611640.html

İçişleri'nden Diyarbakır'da oynanan maça ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

İçişleri'nden Diyarbakır'da oynanan maça ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T23:44+0300

2022-09-25T23:44+0300

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içişleri bakanlığı

diyarbakır

maç

provokasyon

provakatif paylaşımlar

türkiye

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İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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içişleri bakanlığı, diyarbakır, maç, provokasyon, provakatif paylaşımlar