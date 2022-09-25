https://sputniknews.com.tr/20220925/credit-suisse-cinlilerin-kisi-basina-ortalama-serveti-avrupalilari-gecti-1061604446.html

Credit Suisse: Çinlilerin kişi başına ortalama serveti Avrupalıları geçti

Credit Suisse: Çinlilerin kişi başına ortalama serveti Avrupalıları geçti

Yatırım bankası Credit Suisse'in Küresel Zenginlik Raporu’na göre ortalama Çinli bir yetişkin artık ortalama Avrupalıdan daha zengin. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T15:49+0300

2022-09-25T15:49+0300

2022-09-25T15:50+0300

yaşam

çin

avrupa

abd

zenginlik

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053442995_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_e39ac160bbaac9e6bb98ea72416f7d8b.jpg

İsviçre merkezli bankacılık devi Credit Suisse’in yeni raporuna göre, Kuzey Amerika ve Avrupa küresel olarak toplam hanehalkı servetinin yüzde 57’sini oluştursa da Çin’deki ortalama yetişkin başına servet Avrupa’yı geride bıraktı.Sözcü’nün aktardığına göre, Credit Suisse’in bu ay yayınlanan yıllık Küresel Zenginlik Raporu’nda dünyadaki hanelerin ortalama servetine ilişkin veriler de yer aldı. Rapora göre, Çin’de yetişkin başına ortalama mal varlığı 26 bin 752 dolar oldu. Avrupa’da ise bu rakam 26 bin 690 dolar düzeyinde. Ancak Avrupa’daki ortalama rakam güney ve doğu bölgelerindeki daha yoksul ülkeleri de içeriyor.Öte yandan raporda Çin’deki ortalama servetin 2021’de ortalama servetin 6 bin 379 dolar olduğu Rusya’dakinden dört kat daha fazla olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Çin’deki ortalama kişi başı servetin 2000 yılında 3 bin 111 dolar olduğunu belirterek son 20 yıldaki büyük artışa dikkat çekildi.Bununla birlikte, Çin’in ortalama serveti, ortalama Amerikalının 93 bin 271 dolarlık servetinin üçte birinden daha az oldu. Aynı şekilde bu rakam ortalama bir Belçikalının 256 bin 336 servetinin yaklaşık yüzde 10’una denk düştü.Raporda ABD'de 140 binden fazla kişinin 50 milyon dolar ve üstü serveti olduğu, bu sayının Çin'de 37 bin 710 olduğu belirtildi. Rapora göre ayrıca küresel servet 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 9.8 artarak 463.6 trilyon dolara ulaştı. Raporu kaleme alan uzmanlar, “Çin'deki hanehalkı servetinin ABD'yi yakalamaya yaklaşmasını bekliyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, avrupa, abd, zenginlik, credit suisse