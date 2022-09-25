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Bakanlıktan Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Bakanlıktan Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Bağcılar'daki cinayet haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T23:22+0300
2022-09-25T23:23+0300
bağcılar
cinayet
yayın yasağı
türkiye
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Bağcılar'da bir şahsın annesinin boğazını keserek kesik başı balkondan aşağı atması olayına ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için bakanlık görev ve yetkileri çerçevesinde savcılığa başvurdu.Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, habere konu olayın ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçildiği ifade edildi.Açıklamada, "Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs, olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220925/rtuk-baskani-sahinden-bagcilar-cinayeti-cagrisi-lutfen-hassasiyet-gosterelim-1061610414.html
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bağcılar, cinayet, yayın yasağı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
bağcılar, cinayet, yayın yasağı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakanlıktan Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi

23:22 25.09.2022 (güncellendi: 23:23 25.09.2022)
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Bağcılar'daki cinayet haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Bağcılar'da bir şahsın annesinin boğazını keserek kesik başı balkondan aşağı atması olayına ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için bakanlık görev ve yetkileri çerçevesinde savcılığa başvurdu.
Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, habere konu olayın ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs, olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" bilgisine yer verildi.
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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