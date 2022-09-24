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İngiltere'de bir aktivist, ünlü tenisçi Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı
İngiltere'de bir aktivist, ünlü tenisçi Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda korta giren bir aktivist, Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T15:26+0300
2022-09-24T15:26+0300
yaşam
iklim krizi
tenis
ingiltere
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İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen ve kendisini iklim aktivisti olarak tanımlayan bir kişi, özel jetler için kullanılan yakıtların doğaya verdiği tahribata ve iklim krizine dikkat çekmek için dün, Roger Federer'in son maçından önce O2 Arena alanının ortasında kendini yakmaya çalıştı.Olaya hızlıca müdahale eden görevlililer, kendini ateşe veren genci hemen sahanın dışına çıkardı. Yetkililer, aktivistin yakıcı maddeyi sahaya nasıl içeri soktuğuna yönelik soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/teniste-bir-donem-kapaniyor-roger-federer-emekli-olacagi-tarihi-acikladi-1061226649.html
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iklim krizi, tenis, ingiltere
iklim krizi, tenis, ingiltere

İngiltere'de bir aktivist, ünlü tenisçi Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı

15:26 24.09.2022
© Fotoğraf : Pixabaytenis-raket-tenis topu
tenis-raket-tenis topu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda korta giren bir aktivist, Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı.
İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen ve kendisini iklim aktivisti olarak tanımlayan bir kişi, özel jetler için kullanılan yakıtların doğaya verdiği tahribata ve iklim krizine dikkat çekmek için dün, Roger Federer'in son maçından önce O2 Arena alanının ortasında kendini yakmaya çalıştı.

Olaya hızlıca müdahale eden görevlililer, kendini ateşe veren genci hemen sahanın dışına çıkardı. Yetkililer, aktivistin yakıcı maddeyi sahaya nasıl içeri soktuğuna yönelik soruşturma başlattı.

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