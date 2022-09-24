https://sputniknews.com.tr/20220924/ingilterede-bir-aktivist-unlu-tenisci-roger-federerin-son-macindan-once-kendini-yakmaya-calisti--1061583426.html

İngiltere'de bir aktivist, ünlü tenisçi Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı

İngiltere'de bir aktivist, ünlü tenisçi Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda korta giren bir aktivist, Roger Federer'in son maçından önce kendini yakmaya çalıştı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T15:26+0300

2022-09-24T15:26+0300

2022-09-24T15:26+0300

yaşam

iklim krizi

tenis

ingiltere

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İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen ve kendisini iklim aktivisti olarak tanımlayan bir kişi, özel jetler için kullanılan yakıtların doğaya verdiği tahribata ve iklim krizine dikkat çekmek için dün, Roger Federer'in son maçından önce O2 Arena alanının ortasında kendini yakmaya çalıştı.Olaya hızlıca müdahale eden görevlililer, kendini ateşe veren genci hemen sahanın dışına çıkardı. Yetkililer, aktivistin yakıcı maddeyi sahaya nasıl içeri soktuğuna yönelik soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220915/teniste-bir-donem-kapaniyor-roger-federer-emekli-olacagi-tarihi-acikladi-1061226649.html

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iklim krizi, tenis, ingiltere