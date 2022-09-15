https://sputniknews.com.tr/20220915/teniste-bir-donem-kapaniyor-roger-federer-emekli-olacagi-tarihi-acikladi-1061226649.html

Teniste bir dönem kapanıyor: Roger Federer emekli olacağı tarihi açıkladı

Teniste bir dönem kapanıyor: Roger Federer emekli olacağı tarihi açıkladı

Tenis dünyasının 'ekselansları' Roger Federer, gelecek hafta başlayacak Laver Kupası'nın ardından profesyonel kariyerini noktalayacağını duyurdu. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T16:30+0300

2022-09-15T16:30+0300

2022-09-15T17:20+0300

yaşam

roger federer

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Diz sakatlığının ardından eski formuna kavuşamayan tenis efsanesi Roger Federer, 23-25 Eylül'deki 'Laver Cup 2022'den sonra profesyonel sporu bırakma kararını açıkladı.20 grand slam şampiyonluğu kazanan ilk erkek tenisçi olan eski dünya bir numarası, kararını uzun bir metinle paylaştı. İsviçreli raket, "Tenisin yıllar boyunca bana verdiği tüm hediyeler arasında en büyüğü, hiç şüphesiz, yol boyunca tanıştığım insanlar oldu: Arkadaşlarım, rakiplerim ve en çok da spora hayat veren taraftarlar" diyerek bugün hepsiyle aldığı kararı paylaşmak istediğini belirtti. 'Son yıllarda pek çok sakatlık ve ameliyat geçirdiğini, tam rekabet edebilecek forma geri dönmek için çok çalıştığını, ancak kapasitesini ve sınırlarını iyi bildiği bedeninin son dönemde kendisine net bir mesaj gönderdiğini' aktaran Federer, 24 yılda 1500'den fazla maç oynadıktan sonra 41 yaşına geldiğini hatırlatarak ekledi: "Tenis bana hayal edebileceğimden çok daha cömert davrandı. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmek zorundayım."Gelecek hafta Londra'da oynanacak Laver Kupası'nın ATP'deki son etkinliği olacağını açıklayan Federer, 'bunun buruk bir karar olduğunu, ATP dünya turunun kendisine verdiği her şeyi özleyeceğini, ama aynı zamanda kutlayacak çok şey olduğunu' dile getirerek şöyle devam etti:"Kendimi yeryüzündeki en şanslı insanlardan biri olarak hissediyorum. Bana tenis oynamam için özel bir yetenek bahşedilmiş, ben de bunu asla hayal etmediğim bir düzeyde mümkün olabileceğini düşünmediğim kadar uzun süre boyunca gerçekleştirdim."Eşine, 4 çocuğuna, ebeveynlerine, kız kardeşine, tüm eski koçlarına, ekibine, sponsorlarına, İsviçre tenisine ve ATP'ye teşekkürlerini sıralayan Federer, sporcu olmanın anlamını şöyle iletti:"Korttaki rakiplerime de teşekkür etmek isterim. Asla unutmayacağım o kadar çok epik maç oynadığım için öyle şanslıyım ki. Adil şekilde, tutku ve yoğunlukla çarpıştık ve ben de oyunun tarihine saygılarımı sunmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendimi olağanüstü şükranla dolu hissediyorum. Birbirimizi ileriye doğru ittik ve birlikte tenisi yeni düzeylere taşıdık.""Her şeyin üstünde inanılmaz taraftarlarıma özel bir teşekkür etmek zorundayım. Bana ne kadar çok güç ve inanç verdiğinizi asla bilemezsiniz. Dolu stadyum ve arenalara adım attığımda aldığım esinleyici his, hayatımın en müthiş heyecanlarından biri oldu. Siz olmasaydınız, bu başarılar seviç ve enerji dolu olmaz, yalnız kalırdı."

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