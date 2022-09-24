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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/fransada-yuksek-enerji-fiyatlari-yerli-tavuk-yetistiriciligini-vurdu-1061586119.html
Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu
Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu
Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T17:56+0300
2022-09-24T17:56+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
tavuk
doğalgaz
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Ülkedeki ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50’ye çıktığı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/eyfel-kulesi-enerji-tasarrufu-icin-erken-karartildi-1061577032.html
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fransa, tavuk, doğalgaz
fransa, tavuk, doğalgaz

Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu

17:56 24.09.2022
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AA
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Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi.
Ülkedeki ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.
Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.
Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.
Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.
Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.
Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50’ye çıktığı kaydediliyor.
Paris- Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
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