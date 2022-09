Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Comme je m'y étais engagée, @Paris met aujourd'hui en œuvre les premières mesures de sobriété énergétique. Fin de l'éclairage des bâtiments municipaux et lieux culturels dès 22h, extinction de @LaTourEiffel à 23h45 et baisse de température des piscines.

