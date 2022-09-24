https://sputniknews.com.tr/20220924/eyfel-kulesi-enerji-tasarrufu-icin-erken-karartildi-1061577032.html

Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T02:19+0300

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eyfel kulesi

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elektrik kesintisi

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Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/fransa-bu-kis-enerji-tasarrufu-icin-hanelerde-elektrik-kesintisine-gidecek-1061364425.html

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