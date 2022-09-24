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https://sputniknews.com.tr/20220924/eyfel-kulesi-enerji-tasarrufu-icin-erken-karartildi-1061577032.html
Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T02:19+0300
2022-09-24T02:19+0300
dünya
fransa
kule
eyfel kulesi
elektrik
elektrik kesintisi
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Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/fransa-bu-kis-enerji-tasarrufu-icin-hanelerde-elektrik-kesintisine-gidecek-1061364425.html
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fransa, kule, eyfel kulesi, elektrik, elektrik kesintisi
fransa, kule, eyfel kulesi, elektrik, elektrik kesintisi

Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

02:19 24.09.2022
© AP Photo / Rafael YaghobzadehParis- Fransa
Paris- Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.
Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.
Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.
Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.
Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.
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