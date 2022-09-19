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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/fransa-bu-kis-enerji-tasarrufu-icin-hanelerde-elektrik-kesintisine-gidecek-1061364425.html
Fransa bu kış enerji tasarrufu için hanelerde elektrik kesintisine gidecek
Fransa bu kış enerji tasarrufu için hanelerde elektrik kesintisine gidecek
Avrupa'nın Rusya'dan gaz ve petrol alımını sınırlandırdığı bu dönemde, Fransa’nın enerji regülatörü CRE’nin Başkanı Emmanuelle Wargon, kışın enerji... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:25+0300
2022-09-19T13:28+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
elektrik
enerji
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Fransız CRE Başkanı Wargon, France Info televizyonuna demecinde, “Elektriğe gelirsem, tüketimi azaltmak için olabilecek önlemlerin hepsini alırken bazı uç durumlarla karşılaşabiliriz, yani bazı mahallelerde ya da komünlerde birkaç saatlik elektrik kesintilerine gidebiliriz” dedi.Bunun ‘olağanüstü bir uygulama olacağını fakat mümkün olduğunu’ ifade eden Wargon, enerji kıtlığı durumunda işletme ve hanelere gaz ve elektrik tüketimini azaltmaları gerektiğine ilişkin bildirimler gideceğini, ancak bunun enerji kıtlığı üstünde bir etkisi olmaması ve fransa’nın da kendisi için gerekli olan miktarda enerjiyi tedarik edememesi halinde elektrik kesintisine gideceklerini ekledi.Wargon, bununla beraber haneler için asla gaz kesintisine gitmeyeceklerini, gaz kesintisinin gerekmesi halinde sadece işletmelere uygulanacağını söyledi.Fransız hükümeti bu yaz, gelecek kış enerji kıtlığı yaşanmaması için enerji tüketimini şimdiden yüzde 10 oranında azaltmayı içeren bir program başlattı. Bunun üstüne pek çok işletme enerji tüketimini azaltmayı içeren yeni çalışma şekilleri üretmiş bazı çalışanlarını yarı zamanlı çalışmaya yönlendirmişti. Bu sırada ülkede artan enerji faturaları nedeniyle başkent Paris’in en büyük yüzme havuzu tesisi Pailleron dahil pek çok yüzme havuzu kompleksi kapatılmıştı.Fransa’daki bu enerji tüketimi sınırlandırmaları, Ukrayna’da gerçekleştirdiği operasyon yüzünden, Avrupa’nın Rusya’dan enerji alımını azalttığı bir döneme denk geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220918/avrupada-enerji-krizi-louvre-muzesi-piramidi-tasarruf-icin-erken-karartildi-1061332410.html
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fransa, elektrik, enerji
fransa, elektrik, enerji

Fransa bu kış enerji tasarrufu için hanelerde elektrik kesintisine gidecek

13:25 19.09.2022 (güncellendi: 13:28 19.09.2022)
© AAFransa bayrak Paris Eyfel Kulesi
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Avrupa'nın Rusya'dan gaz ve petrol alımını sınırlandırdığı bu dönemde, Fransa’nın enerji regülatörü CRE’nin Başkanı Emmanuelle Wargon, kışın enerji kaynaklarının yetersiz olması halinde hane halkı için gaz kesintisi yapmayacaklarını, fakat kış ayları çok soğuk geçerse elektrik kesintisine gidebileceklerini belirtti.
Fransız CRE Başkanı Wargon, France Info televizyonuna demecinde, “Elektriğe gelirsem, tüketimi azaltmak için olabilecek önlemlerin hepsini alırken bazı uç durumlarla karşılaşabiliriz, yani bazı mahallelerde ya da komünlerde birkaç saatlik elektrik kesintilerine gidebiliriz” dedi.
Bunun ‘olağanüstü bir uygulama olacağını fakat mümkün olduğunu’ ifade eden Wargon, enerji kıtlığı durumunda işletme ve hanelere gaz ve elektrik tüketimini azaltmaları gerektiğine ilişkin bildirimler gideceğini, ancak bunun enerji kıtlığı üstünde bir etkisi olmaması ve fransa’nın da kendisi için gerekli olan miktarda enerjiyi tedarik edememesi halinde elektrik kesintisine gideceklerini ekledi.
Wargon, bununla beraber haneler için asla gaz kesintisine gitmeyeceklerini, gaz kesintisinin gerekmesi halinde sadece işletmelere uygulanacağını söyledi.
Fransız hükümeti bu yaz, gelecek kış enerji kıtlığı yaşanmaması için enerji tüketimini şimdiden yüzde 10 oranında azaltmayı içeren bir program başlattı. Bunun üstüne pek çok işletme enerji tüketimini azaltmayı içeren yeni çalışma şekilleri üretmiş bazı çalışanlarını yarı zamanlı çalışmaya yönlendirmişti. Bu sırada ülkede artan enerji faturaları nedeniyle başkent Paris’in en büyük yüzme havuzu tesisi Pailleron dahil pek çok yüzme havuzu kompleksi kapatılmıştı.
Fransa’daki bu enerji tüketimi sınırlandırmaları, Ukrayna’da gerçekleştirdiği operasyon yüzünden, Avrupa’nın Rusya’dan enerji alımını azalttığı bir döneme denk geliyor.
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