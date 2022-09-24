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Bakü ve Erivan’dan karşılıklı ‘sınırda provokasyon’ suçlaması
Bakü ve Erivan’dan karşılıklı ‘sınırda provokasyon’ suçlaması
Ermenistan ve Azerbaycan bir kez daha birbirini sınırda ateş açma ve provokasyonda bulunmakla suçladı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T17:04+0300
2022-09-24T17:04+0300
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dünya
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın açtığı ateş sonucu 3 askerinin yaralandığını bildirdi. Saldırıya 'uygun cevabın verildiği' belirtildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda provokasyonda bulunmakla suçladı. Azerbaycanlı askerlerin sınırda bulunan bir mevkii arkadan dolanıp saldırı düzenleme teşebbüsünde bulunduğu ama alınan tedbirler sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı iddia edildi.Yapılan açıklamada, Ermeni askerler arasında ölü veya yaralıların bulunmadığı kaydedildi.Azerbaycan ise Ermeni tarafının bu iddiasını yalanladı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-ve-ermenistandan-bir-kez-daha-karsilikli-suclamalar-1061539820.html
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azerbaycan, ermenistan
azerbaycan, ermenistan

Bakü ve Erivan’dan karşılıklı ‘sınırda provokasyon’ suçlaması

17:04 24.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'daki çatışmalar
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© Sputnik
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Ermenistan ve Azerbaycan bir kez daha birbirini sınırda ateş açma ve provokasyonda bulunmakla suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın açtığı ateş sonucu 3 askerinin yaralandığını bildirdi. Saldırıya 'uygun cevabın verildiği' belirtildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda provokasyonda bulunmakla suçladı. Azerbaycanlı askerlerin sınırda bulunan bir mevkii arkadan dolanıp saldırı düzenleme teşebbüsünde bulunduğu ama alınan tedbirler sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı iddia edildi.
Yapılan açıklamada, Ermeni askerler arasında ölü veya yaralıların bulunmadığı kaydedildi.
Azerbaycan ise Ermeni tarafının bu iddiasını yalanladı.
Azerbaycan- Ermenistan- Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
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