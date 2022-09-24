https://sputniknews.com.tr/20220924/baku-ve-erivandan-karsilikli-sinirda-provokasyon-suclamasi-1061585089.html

Bakü ve Erivan’dan karşılıklı ‘sınırda provokasyon’ suçlaması

Bakü ve Erivan’dan karşılıklı ‘sınırda provokasyon’ suçlaması

Ermenistan ve Azerbaycan bir kez daha birbirini sınırda ateş açma ve provokasyonda bulunmakla suçladı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T17:04+0300

2022-09-24T17:04+0300

2022-09-24T17:04+0300

azerbaycan

ermenistan

dünya

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın açtığı ateş sonucu 3 askerinin yaralandığını bildirdi. Saldırıya 'uygun cevabın verildiği' belirtildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda provokasyonda bulunmakla suçladı. Azerbaycanlı askerlerin sınırda bulunan bir mevkii arkadan dolanıp saldırı düzenleme teşebbüsünde bulunduğu ama alınan tedbirler sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı iddia edildi.Yapılan açıklamada, Ermeni askerler arasında ölü veya yaralıların bulunmadığı kaydedildi.Azerbaycan ise Ermeni tarafının bu iddiasını yalanladı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-ve-ermenistandan-bir-kez-daha-karsilikli-suclamalar-1061539820.html

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