https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-ve-ermenistandan-bir-kez-daha-karsilikli-suclamalar-1061539820.html
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri tarafını bu... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T12:24+0300
2022-09-23T12:24+0300
2022-09-23T12:26+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043049928_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9ecd54e9084eb28c8066480cfacd9afa.jpg
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün suçlamalarını reddetti.'Azerbaycan sınırda ateşkesi ihlal etti'Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırın doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede tüfeklerle ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.Bakanlık, Azeri tarafına karşılık verilmesinin ardından ateşin kesildiğini ve Ermeni tarafının can kaybı vermediğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/erministandaki-kgao-misyonundan-sinirdaki-gerilime-cozum-onerisi-1061395603.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043049928_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c02f88dee0b63c8e9201f0d289606a67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ermenistan
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
12:24 23.09.2022 (güncellendi: 12:26 23.09.2022) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri tarafını bu sabah ateşkesi bozmakla suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün suçlamalarını reddetti.
'Azerbaycan sınırda ateşkesi ihlal etti'
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırın doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede tüfeklerle ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
Bakanlık, Azeri tarafına karşılık verilmesinin ardından ateşin kesildiğini ve Ermeni tarafının can kaybı vermediğini de ekledi.