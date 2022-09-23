https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-ve-ermenistandan-bir-kez-daha-karsilikli-suclamalar-1061539820.html

Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri tarafını bu... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T12:24+0300

2022-09-23T12:24+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün suçlamalarını reddetti.'Azerbaycan sınırda ateşkesi ihlal etti'Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırın doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede tüfeklerle ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.Bakanlık, Azeri tarafına karşılık verilmesinin ardından ateşin kesildiğini ve Ermeni tarafının can kaybı vermediğini de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/erministandaki-kgao-misyonundan-sinirdaki-gerilime-cozum-onerisi-1061395603.html

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