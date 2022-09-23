Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-ve-ermenistandan-bir-kez-daha-karsilikli-suclamalar-1061539820.html
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri tarafını bu... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T12:24+0300
2022-09-23T12:26+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043049928_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9ecd54e9084eb28c8066480cfacd9afa.jpg
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün suçlamalarını reddetti.'Azerbaycan sınırda ateşkesi ihlal etti'Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırın doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede tüfeklerle ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.Bakanlık, Azeri tarafına karşılık verilmesinin ardından ateşin kesildiğini ve Ermeni tarafının can kaybı vermediğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/erministandaki-kgao-misyonundan-sinirdaki-gerilime-cozum-onerisi-1061395603.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043049928_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c02f88dee0b63c8e9201f0d289606a67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, ermenistan
azerbaycan, ermenistan

Azerbaycan ve Ermenistan'dan bir kez daha karşılıklı suçlamalar

12:24 23.09.2022 (güncellendi: 12:26 23.09.2022)
© SputnikAzerbaycan- Ermenistan- Dağlık Karabağ
Azerbaycan- Ermenistan- Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri tarafını bu sabah ateşkesi bozmakla suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün suçlamalarını reddetti.

'Azerbaycan sınırda ateşkesi ihlal etti'

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırın doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede tüfeklerle ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
Bakanlık, Azeri tarafına karşılık verilmesinin ardından ateşin kesildiğini ve Ermeni tarafının can kaybı vermediğini de ekledi.
Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
DÜNYA
Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
20 Eylül, 00:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала