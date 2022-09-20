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Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenistan’a yolladığı misyon grubu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile görüşmede, Azerbaycan sınırındaki gerilimi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
ermenistan
çatışma
azerbaycan
misyon
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KGAÖ'nün Ermenistan'a yolladığı misyona başkanlık yapan Anatoliy Sidorov, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’a, Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.KGAÖ’den yapılan açıklamada, “Görüşmede açık, yapıcı görüş alış verişi gerçekleştirildi. Sunulan teklifler mevcut gerilimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220625/putin-kgao-ulkelerinin-guvenligine-dikkat-edilmesi-gerekiyor-1057936190.html
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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, çatışma, azerbaycan, misyon
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, çatışma, azerbaycan, misyon

Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi

00:00 20.09.2022 (güncellendi: 00:01 20.09.2022)
© Sputnik / Maxim Blinov / Multimedya arşivine gidinAzerbaycan, Ermenistan, Rusya, Dağlık Karabağ
Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Maxim Blinov
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenistan’a yolladığı misyon grubu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile görüşmede, Azerbaycan sınırındaki gerilimi ortadan kaldırmaya yönelik tekliflerini sundu.
KGAÖ'nün Ermenistan'a yolladığı misyona başkanlık yapan Anatoliy Sidorov, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’a, Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
KGAÖ’den yapılan açıklamada, “Görüşmede açık, yapıcı görüş alış verişi gerçekleştirildi. Sunulan teklifler mevcut gerilimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
DÜNYA
Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor
25 Haziran , 19:15
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