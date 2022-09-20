https://sputniknews.com.tr/20220920/erministandaki-kgao-misyonundan-sinirdaki-gerilime-cozum-onerisi-1061395603.html
Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenistan’a yolladığı misyon grubu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile görüşmede, Azerbaycan sınırındaki gerilimi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:00+0300
2022-09-20T00:00+0300
2022-09-20T00:01+0300
dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
ermenistan
çatışma
azerbaycan
misyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/1043224420_0:185:2881:1806_1920x0_80_0_0_1391800e430ae71a5e2272a080d7be09.jpg
KGAÖ'nün Ermenistan'a yolladığı misyona başkanlık yapan Anatoliy Sidorov, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’a, Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.KGAÖ’den yapılan açıklamada, “Görüşmede açık, yapıcı görüş alış verişi gerçekleştirildi. Sunulan teklifler mevcut gerilimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220625/putin-kgao-ulkelerinin-guvenligine-dikkat-edilmesi-gerekiyor-1057936190.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/1043224420_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_aad055cf6696593b9447089c89f3e7de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, çatışma, azerbaycan, misyon
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, çatışma, azerbaycan, misyon
Ermenistan’daki KGAÖ misyonundan sınırdaki gerilime çözüm önerisi
00:00 20.09.2022 (güncellendi: 00:01 20.09.2022) Abone ol
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenistan’a yolladığı misyon grubu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile görüşmede, Azerbaycan sınırındaki gerilimi ortadan kaldırmaya yönelik tekliflerini sundu.
KGAÖ'nün Ermenistan'a yolladığı misyona başkanlık yapan Anatoliy Sidorov, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’a, Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
KGAÖ’den yapılan açıklamada, “Görüşmede açık, yapıcı görüş alış verişi gerçekleştirildi. Sunulan teklifler mevcut gerilimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi.