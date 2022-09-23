https://sputniknews.com.tr/20220923/ticari-kredi-komisyonlarina-sinirlama-1061535775.html

Ticari kredi komisyonlarına sınırlama

Ticari kredi komisyonlarına sınırlama

Merkez Bankası, ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama getirdi. Kredi tahsis ücreti sınırı, kredinin on binde 25'i oranından yüzde 0.25'i oranına... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T09:19+0300

2022-09-23T09:19+0300

2022-09-23T09:19+0300

ekonomi

kredi

ticari

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Bankalarca alınacak kredi tahsis ücreti sınırında düzenlemeye gidilerek, kredinin on binde 25'i oranından yüzde 0.25'i oranına yükseltildi.Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğine göre, kredi tahsis ücretleri; ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek.Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak ve tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, menkul kıymet tesisine tabi krediler de bu sınırlamalara tabi olacak.Rotatif haricinde kullandırım ücreti yüzde 1.10Tebliğle söz konusu tebliğin 9. aynı maddesinin 2. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10'unu, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemeyecek.Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

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