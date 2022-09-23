https://sputniknews.com.tr/20220923/tff-baskanindan-yusuf-demir-aciklamasi-fifa-kurallarina-gore-milli-takimda-oynamasina-imkan-yok-1061552829.html

TFF Başkanı'ndan Yusuf Demir açıklaması: FIFA kurallarına göre milli takımda oynamasına imkan yok

TFF Başkanı'ndan Yusuf Demir açıklaması: FIFA kurallarına göre milli takımda oynamasına imkan yok

TFF Başkanı Büyükekşi, Lüksemburg beraberliğinin ardından eleştirilere hedef olan teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili konuştu. Büyükekşi ayrıca son... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T16:14+0300

2022-09-23T16:14+0300

2022-09-23T16:20+0300

yusuf demir

spor

stefan kuntz

türk milli takımı

mehmet büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-3 sona eren Lüksemburg maçının ardından eleştirilen teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.‘Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil’A Milli Takım'da istikrar olması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil. Ayrılığı söz konusu değil. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım. Bize göre Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birisi sabırsızlık. İstikrarlı olmak lazım. Avrupa'daki milli takımlar içinde en genç takımız. Önümüzde güzel günler olacağını düşünüyoruz. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir" dedi.‘Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için...’Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'in durumu hakkında da konuşan Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şu an" diye konuştu.Altıntop: Bu kapı herkese açıkTFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise "Kuntz eleştirilecektir, ondan öncekiler de eleştirildi. Ondan sonrakiler de eleştirilecektir. Camiaların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleri normal. Bu kapı her zaman, herkese açık” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220921/ozbekten-yusuf-demir-tepkisi-turkce-konusamayanlar-turk-statusunde-biz-isteyince-mi-farkli-oldu-1061467811.html

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yusuf demir, stefan kuntz, türk milli takımı, mehmet büyükekşi