https://sputniknews.com.tr/20220921/ozbekten-yusuf-demir-tepkisi-turkce-konusamayanlar-turk-statusunde-biz-isteyince-mi-farkli-oldu-1061467811.html
Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi: Türkçe konuşamayanlar Türk statüsünde, biz isteyince mi farklı oldu?
Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi: Türkçe konuşamayanlar Türk statüsünde, biz isteyince mi farklı oldu?
Galatasaray Başkanı Özbek, "Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?"... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T14:48+0300
2022-09-21T14:48+0300
2022-09-21T14:53+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
yusuf demir
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Yahu biz zaten bunu biliyorduk'Özbek'in açıklamalarından satır başları:
https://sputniknews.com.tr/20220919/galatasaray-baskani-ozbek-yusuf-demir-icin-tff-ile-temasa-gectik-1061377450.html
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galatasaray, dursun özbek, yusuf demir
galatasaray, dursun özbek, yusuf demir
Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi: Türkçe konuşamayanlar Türk statüsünde, biz isteyince mi farklı oldu?
14:48 21.09.2022 (güncellendi: 14:53 21.09.2022) Abone ol
Galatasaray Başkanı Özbek, "Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?" dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Yahu biz zaten bunu biliyorduk'
Özbek'in açıklamalarından satır başları:
"Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barceona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Yusuf Demir'i transfer ederken Türk statüsünde oynatamayacağımızı biliyorduk. Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?
Bazı kuralların FIFA
ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı.
Galatasaray aleyhine yapılan işlere bağlı olarak değerlendirmiyoruz. Hakem performanslarını tüm karşılaşmalarda yapılan hataların, yönetim tarzının değerlendirmesini yapmak lazım. Biz de onu yapıyoruz. Maalesef çok iyi olduğunu söyleyemem."