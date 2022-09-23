https://sputniknews.com.tr/20220923/mugla-uladaki-orman-yanginiyla-ilgili-1-gozalti-1061569676.html
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T22:31+0300
2022-09-23T22:31+0300
2022-09-23T22:31+0300
türkiye
yangın
orman yangını
muğla
ula
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061569745_0:1:612:345_1920x0_80_0_0_20199145ed8ce3a9cebd0c2a32359ec1.jpg
Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html
türkiye
muğla
ula
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061569745_76:0:537:346_1920x0_80_0_0_d5a47c03b00f94d6c911db380c5dcd0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, orman yangını, muğla, ula, gözaltı
yangın, orman yangını, muğla, ula, gözaltı
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
Abone ol
Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.