https://sputniknews.com.tr/20220923/mugla-uladaki-orman-yanginiyla-ilgili-1-gozalti-1061569676.html

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T22:31+0300

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Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html

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