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Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T22:31+0300
2022-09-23T22:31+0300
türkiye
yangın
orman yangını
muğla
ula
gözaltı
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Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html
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yangın, orman yangını, muğla, ula, gözaltı
yangın, orman yangını, muğla, ula, gözaltı

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

22:31 23.09.2022
© AAMuğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Marmaris yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu
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