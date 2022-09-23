https://sputniknews.com.tr/20220923/besiktasa-derbi-oncesi-kotu-haber-1061566900.html

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T21:08+0300

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spor

beşiktaş

fenerbahçe

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Beşiktaş, Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptandığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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