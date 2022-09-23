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Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T21:08+0300
2022-09-23T21:08+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
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Beşiktaş, Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptandığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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beşiktaş, fenerbahçe
beşiktaş, fenerbahçe

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

21:08 23.09.2022
© AABeşiktaş, Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. İngiliz futbolcu, bugün sol elinden bir operasyon geçirdi.
Beşiktaş, Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptandığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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