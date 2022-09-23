https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-varanktan-muhalefete-devletin-fabrika-kurdugu-zamanlar-geride-kaldi-1061569153.html

Bakan Varank'tan muhalefete: 'Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı'

Bakan Varank'tan muhalefete: 'Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti" eleştirilerine tepki... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mustafa varank

muhalefet

fabrika

market

ak parti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şubesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ASKON'un önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.'Biz Türkiye'nin 10 büyük ekonomiden birisi olabileceğine inanıyoruz'Türkiye'yi büyütmek için 20 yıldır çalıştıklarını aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Zannediyorlar ki Sümerbank'ta basma fabrikaları çalışsa Türkiye bir yere gelebilir'Muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti" eleştirilerinde bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:Adıyaman'ı "özel sektör dinamizminin zirvede olduğu şehirlerden biri" şeklinde tanımlayan Varank, sanayicilerin kendilerine "Bize yer verin işimizi büyüteceğiz. İstihdam oluşturacağız." dediklerini belirtti.Dünyanın, Türkiye'nin kabiliyetlerinin farkına vardığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Bakan Varank'a teşekkür ederek "Bizim sürekli yanımızda oldular. Allah razı olsun. Bize büyük güç veriyorlar. Bugün burada çok şükür önemli üyelerimizle ASKON şubesini kurduk, hayırlı olsun" diye konuştu.Konuşmaların ardından ASKON Adıyaman Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKON Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve iş insanları katıldı.

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mustafa varank, muhalefet, fabrika, market, ak parti