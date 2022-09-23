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https://sputniknews.com.tr/20220923/alabora-olan-tekneden-son-anda-atlayarak-kurtuldular-1061553867.html
Kayalıklara oturan tekneden son anda atlayarak kurtuldular
Kayalıklara oturan tekneden son anda atlayarak kurtuldular
Kastamonu’nun Abana ilçesinde karaya oturan tekneyi kurtarmak için denize açıldıkları bot alabora olan iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Denizdeki iki... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T16:56+0300
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türkiye
kastamonu
alabora
sandal
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Balık tutmak için denize açılan bir balıkçı teknesi, dalgalar sebebi ile İlişli köyündeki balıkçı barınağına yanaşmak istedi. Bu sırada motorları duran tekne, karaya oturdu. İki balıkçı da karaya oturan tekneyi kurtarmak için botla denize açıldı. Dalgalar sebebi ile mendireklere çarpan bottaki iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Daha sonra sandalla denize açılan diğer balıkçılar, bottan atlayan balıkçıları kurtardı. Hastaneye kaldırılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar kamerada Yaşanan olay ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde denize açılan balıkçıların bulunduğu botun mendireklere çarptığı görülüyor. Sahildeki vatandaşların uyarıları sonrasında bottaki iki balıkçı denize atlıyor. Denize atlayan balıkçıları dalgalar sürüklüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/baraj-golunde-yelkenli-tekne-alabora-oldu-1-kayip-1059832409.html
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kastamonu, alabora, sandal
kastamonu, alabora, sandal

Kayalıklara oturan tekneden son anda atlayarak kurtuldular

16:56 23.09.2022 (güncellendi: 17:01 23.09.2022)
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİRAlabora olan tekneden son anda atlayarak kurtuldular
Alabora olan tekneden son anda atlayarak kurtuldular - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR
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Kastamonu’nun Abana ilçesinde karaya oturan tekneyi kurtarmak için denize açıldıkları bot alabora olan iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Denizdeki iki balıkçı, arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Balık tutmak için denize açılan bir balıkçı teknesi, dalgalar sebebi ile İlişli köyündeki balıkçı barınağına yanaşmak istedi. Bu sırada motorları duran tekne, karaya oturdu. İki balıkçı da karaya oturan tekneyi kurtarmak için botla denize açıldı. Dalgalar sebebi ile mendireklere çarpan bottaki iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi.
Daha sonra sandalla denize açılan diğer balıkçılar, bottan atlayan balıkçıları kurtardı. Hastaneye kaldırılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar kamerada Yaşanan olay ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde denize açılan balıkçıların bulunduğu botun mendireklere çarptığı görülüyor.
Sahildeki vatandaşların uyarıları sonrasında bottaki iki balıkçı denize atlıyor. Denize atlayan balıkçıları dalgalar sürüklüyor.
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
TÜRKİYE
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
12 Ağustos, 06:36
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