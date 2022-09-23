https://sputniknews.com.tr/20220923/abd-irandaki-internet-hizmetlerinin-genisletilmesine-izin-veren-lisans-yayimladi-1061565811.html

ABD, İran’daki internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren lisans yayımladı

ABD, İran’daki internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren lisans yayımladı

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, İran’daki protestolar sırasında internet erişimine yönelik hükümet baskısı olduğunu öne sürerek, ülkedeki internet... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T20:21+0300

2022-09-23T20:21+0300

2022-09-23T20:25+0300

dünya

mahsa emini

iran

abd

abd hazine bakanlığı

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlara rağmen İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığını öne sürdü. İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığı belirtilen açıklamada, ABD'nin İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği iddia edildi.Açıklamada, söz konusu genel lisansın, bulut bilişim hizmetlerine erişimden çevrim içi güvenlik ve gizliliğin geliştirilmesi için daha iyi araçlara kadar, teknoloji şirketlerinin İran'daki insanlara daha fazla dijital hizmet sunabilmelerine izin vereceği aktarıldı.'Lisans İranlılara sunulan internet hizmetleri yelpazesini genişletecek'ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, "Cesur İranlılar Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkarken, ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor" iddiasında bulundu.Adeyemo, "Bugün Hazine Baknalığı, İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamını genişletecek olan İran Genel Lisansı D-2'nin genişletildiğini duyuruyor" ifadelerini kullandı.Yayımlanan genel lisansın İranlılara sunulan internet hizmetleri yelpazesini genişleteceğini belirten Adeyemo, İran halkının hükümetin onları denetleme ve sansürleme çabalarına karşı koymak için daha donanımlı olmasına yardımcı olduklarını öne sürdü.Ne olmuştu?Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahsa emini, iran, abd, abd hazine bakanlığı, internet