https://sputniknews.com.tr/20220922/zanetti-turk-futbolunun-gelecegi-parlak-1061499830.html

Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak

Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in efsane futbolcularından olan ve kulübün ikinci başkanlığını yapan Javier Zanetti, Türk futbolunun... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T12:26+0300

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javier zanetti

spor

hakan çalhanoğlu

lionel messi

türkiye

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Dünyanın önde gelen takımlarından mavi-siyahlıların Türkiye akademisi tarafından 19-20 Eylül'de düzenlenen etkinlikler için Mersin'de bulunan Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti, soruları yanıtladı.Javier Zanetti: Bu kentin misafirperverliği başta olmak üzere burada olmaktan çok memnunum. Bizim için Inter Akademi'nin bu ülkede faaliyet göstermesi çok önemli çünkü özellikle değerlerimizi ve çalışma prensiplerimizi buraya taşımak istiyoruz. Buradaki ortaklarımıza da bu buluşmayı gerçekleştirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.Javier Zanetti: Türk futbolunun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok büyük teknik direktörler ve büyük futbolcular var. Avrupa'daki turnuvalarda her zaman başaktör olmayı başarıyorlar.Javier Zanetti: İstanbul büyük bir şehir. Tüm dünyada izlenecek Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin bu büyük etkinliği organize etmeye hazır olduğundan eminim.2010'da kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalini unutamıyorJavier Zanetti: Geçmişte özellikle Inter formasıyla çok büyük anılarım var ama kesinlikle (2010) Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinin kazanılması (Bayern Münih - Inter: 0-2) unutulmazdı.Javier Zanetti: Bize lig şampiyonluğunu da getiren, ligde Roma'ya karşı oynadığımız bir maçta attığım gol ile Lazio'ya karşı Paris'teki UEFA Kupası finalinde attığım gol.'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi'Javier Zanetti: Messi. Hiç şüphe yok.Javier Zanetti: Okan ve Emre çok iyi arkadaşım. Çok güzel anılarım var. Onlara çok güzel dileklerde bulunuyorum.Javier Zanetti: Büyük takımlara karşı oynama fırsatı buldum. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız bir maç da bunların arasında ve çok zor oldu. Galatasaray da aynı şekilde. Her ikisi de karşılaşması zor takımlar.Javier Zanetti: Şu anda Türk futbolunu genel olarak seviyorum. Tek bir takım değil.En beğendiği Türk futbolcu Hakan ÇalhanoğluJavier Zanetti: Hakan Çalhanoğlu.Javier Zanetti: Türkiye'de ilk kez Inter kulübü olacak olmasından dolayı çok memnunuz. Bu, aynı zamanda bu ülkede ne kadar çok taraftarımız olduğunu da gösteriyor. Her zaman en büyük Inter.

https://sputniknews.com.tr/20220919/javier-zanetti-mersinde-belediye-baskani-secer-ile-gorustu-33-numarali-formayi-imzaladi--1061392716.html

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javier zanetti , hakan çalhanoğlu, lionel messi, türkiye