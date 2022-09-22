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Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak
Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in efsane futbolcularından olan ve kulübün ikinci başkanlığını yapan Javier Zanetti, Türk futbolunun... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:26+0300
2022-09-22T12:29+0300
javier zanetti
spor
hakan çalhanoğlu
lionel messi
türkiye
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Dünyanın önde gelen takımlarından mavi-siyahlıların Türkiye akademisi tarafından 19-20 Eylül'de düzenlenen etkinlikler için Mersin'de bulunan Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti, soruları yanıtladı.Javier Zanetti: Bu kentin misafirperverliği başta olmak üzere burada olmaktan çok memnunum. Bizim için Inter Akademi'nin bu ülkede faaliyet göstermesi çok önemli çünkü özellikle değerlerimizi ve çalışma prensiplerimizi buraya taşımak istiyoruz. Buradaki ortaklarımıza da bu buluşmayı gerçekleştirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.Javier Zanetti: Türk futbolunun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok büyük teknik direktörler ve büyük futbolcular var. Avrupa'daki turnuvalarda her zaman başaktör olmayı başarıyorlar.Javier Zanetti: İstanbul büyük bir şehir. Tüm dünyada izlenecek Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin bu büyük etkinliği organize etmeye hazır olduğundan eminim.2010'da kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalini unutamıyorJavier Zanetti: Geçmişte özellikle Inter formasıyla çok büyük anılarım var ama kesinlikle (2010) Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinin kazanılması (Bayern Münih - Inter: 0-2) unutulmazdı.Javier Zanetti: Bize lig şampiyonluğunu da getiren, ligde Roma'ya karşı oynadığımız bir maçta attığım gol ile Lazio'ya karşı Paris'teki UEFA Kupası finalinde attığım gol.'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi'Javier Zanetti: Messi. Hiç şüphe yok.Javier Zanetti: Okan ve Emre çok iyi arkadaşım. Çok güzel anılarım var. Onlara çok güzel dileklerde bulunuyorum.Javier Zanetti: Büyük takımlara karşı oynama fırsatı buldum. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız bir maç da bunların arasında ve çok zor oldu. Galatasaray da aynı şekilde. Her ikisi de karşılaşması zor takımlar.Javier Zanetti: Şu anda Türk futbolunu genel olarak seviyorum. Tek bir takım değil.En beğendiği Türk futbolcu Hakan ÇalhanoğluJavier Zanetti: Hakan Çalhanoğlu.Javier Zanetti: Türkiye'de ilk kez Inter kulübü olacak olmasından dolayı çok memnunuz. Bu, aynı zamanda bu ülkede ne kadar çok taraftarımız olduğunu da gösteriyor. Her zaman en büyük Inter.
https://sputniknews.com.tr/20220919/javier-zanetti-mersinde-belediye-baskani-secer-ile-gorustu-33-numarali-formayi-imzaladi--1061392716.html
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javier zanetti , hakan çalhanoğlu, lionel messi, türkiye
javier zanetti , hakan çalhanoğlu, lionel messi, türkiye

Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak

12:26 22.09.2022 (güncellendi: 12:29 22.09.2022)
© AAJavier Zanetti
Javier Zanetti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in efsane futbolcularından olan ve kulübün ikinci başkanlığını yapan Javier Zanetti, Türk futbolunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi.
Dünyanın önde gelen takımlarından mavi-siyahlıların Türkiye akademisi tarafından 19-20 Eylül'de düzenlenen etkinlikler için Mersin'de bulunan Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti, soruları yanıtladı.
Inter Akademi Türkiye'nin hem tanıtım programına katıldınız hem de antrenmanına eşlik ederek sporcularla tanıştınız. Akademinin Türkiye'deki yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Javier Zanetti: Bu kentin misafirperverliği başta olmak üzere burada olmaktan çok memnunum. Bizim için Inter Akademi'nin bu ülkede faaliyet göstermesi çok önemli çünkü özellikle değerlerimizi ve çalışma prensiplerimizi buraya taşımak istiyoruz. Buradaki ortaklarımıza da bu buluşmayı gerçekleştirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.
Türk futbolunun geleceği açısından neler söylersiniz?
Javier Zanetti: Türk futbolunun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok büyük teknik direktörler ve büyük futbolcular var. Avrupa'daki turnuvalarda her zaman başaktör olmayı başarıyorlar.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Organizasyon finalinin İstanbul'da yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Javier Zanetti: İstanbul büyük bir şehir. Tüm dünyada izlenecek Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin bu büyük etkinliği organize etmeye hazır olduğundan eminim.

2010'da kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalini unutamıyor

1982'de Independiente altyapısında başlayan futbol yaşamınız 2014'te takım kaptanlığına kadar yükseldiğiniz Inter'de sona erdi. Çok sayıda başarı elde ettiğiniz kariyerinizin en özel anı hangisi?
Javier Zanetti: Geçmişte özellikle Inter formasıyla çok büyük anılarım var ama kesinlikle (2010) Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinin kazanılması (Bayern Münih - Inter: 0-2) unutulmazdı.
Unutamadığınız bir golünüz var mı?
Javier Zanetti: Bize lig şampiyonluğunu da getiren, ligde Roma'ya karşı oynadığımız bir maçta attığım gol ile Lazio'ya karşı Paris'teki UEFA Kupası finalinde attığım gol.

'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi'

Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim?
Javier Zanetti: Messi. Hiç şüphe yok.
Türk futbolculardan Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ile Inter'de forma giydiniz. Geçmişteki takım arkadaşlarınız Okan ve Emre hakkında ne düşünüyorsunuz?
Javier Zanetti: Okan ve Emre çok iyi arkadaşım. Çok güzel anılarım var. Onlara çok güzel dileklerde bulunuyorum.
Kariyerinizde karşı karşıya geldiğiniz en zorlu Türk takımı hangisiydi?
Javier Zanetti: Büyük takımlara karşı oynama fırsatı buldum. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız bir maç da bunların arasında ve çok zor oldu. Galatasaray da aynı şekilde. Her ikisi de karşılaşması zor takımlar.
Türk takımları arasında desteklediğiniz bir kulüp var mı?
Javier Zanetti: Şu anda Türk futbolunu genel olarak seviyorum. Tek bir takım değil.

En beğendiği Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu

En beğendiniz Türk futbolcu kim?
Javier Zanetti: Hakan Çalhanoğlu.
Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Javier Zanetti: Türkiye'de ilk kez Inter kulübü olacak olmasından dolayı çok memnunuz. Bu, aynı zamanda bu ülkede ne kadar çok taraftarımız olduğunu da gösteriyor. Her zaman en büyük Inter.
İtalyan ekiplerden Inter'in eski oyuncusu ve şu anki Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, bir dizi etkinlik için geldiği Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer için '33' numaralı formayı imzalayarak hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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Javier Zanetti Mersin'de: Belediye Başkanı Seçer ile görüştü, 33 numaralı formayı imzaladı
19 Eylül, 22:46
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