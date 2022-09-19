https://sputniknews.com.tr/20220919/javier-zanetti-mersinde-belediye-baskani-secer-ile-gorustu-33-numarali-formayi-imzaladi--1061392716.html

Javier Zanetti Mersin'de: Belediye Başkanı Seçer ile görüştü, 33 numaralı formayı imzaladı

Javier Zanetti Mersin'de: Belediye Başkanı Seçer ile görüştü, 33 numaralı formayı imzaladı

İtalyan ekiplerden Inter'in eski oyuncusu ve şu anki Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, bir dizi etkinlik için geldiği Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T22:46+0300

2022-09-19T22:46+0300

2022-09-19T22:48+0300

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javier zanetti

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Inter'in efsanelerinden Javier Zanetti, beraberinde Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, Inter Akademi Teknik Direktörü ve Genel Direktör Marco Monti, Inter Kulübü Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve diğer kulüp yetkilileriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.İHA'da yer alan habere göre ziyarette heyet tarafından Başkan Seçer’e, Inter Akademi Türkiye hakkında bilgiler verildi. Heyette bulunanlar, yetenekli Türk gençlerini Inter disiplini ve prensipleri ile yetiştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.Başkan Seçer de Mersin’in bölge olarak futbola oldukça düşkün olduğunu belirtirken, göçlerle büyümüş bir kent olduğu için de heterojen yapısı nedeniyle pek çok kabiliyetli genci barındırdığından söz etti.Zanetti 33 numaralı formayı Başkan Seçer için imzaladıFutbol ve Mersin hakkındaki sohbetin ardından Başkan Seçer’e, üzerinde 'Seçer' yazılı, 33 numaralı forma hediye edildi. Formayı Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Başkan Seçer için imzaladı. Ayrıca, Başkan Seçer’e Inter flaması da hediye edildi.

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inter, mersin, vahap seçer , ziyaret, javier zanetti