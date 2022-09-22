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https://sputniknews.com.tr/20220922/yunanistan-basbakani-micotakis-kimse-bize-kabadayilik-yapamaz-1061512201.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kimse bize kabadayılık yapamaz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kimse bize kabadayılık yapamaz
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Yunanistan'a yönelik suçlamalarına yanıt vereceğini söyleyerek "Kimse... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T16:51+0300
2022-09-22T16:52+0300
dünya
kiryakos miçotakis
yunanistan
türkiye
birleşmiş milletler genel kurulu
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, cuma günü 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik suçlamalarına yanıt vereceğini ifade etti.Çarşamba günü New York'ta gurbetçilerin düzenlediği öğle yemeğinde açıklamada bulunan Miçotakis, "Kimse bize kabadayılık yapamaz, devamı cuma günü" ifadelerini kullandı.Miçotakis, ev sahiplerine Yunanistan'ın ittifaklarını güçlendirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.Ankara'nın düşmanca söylemlerini arttığını savunan Miçotakis, özellikle göç sorununun dezenformasyonlarla birlikte silaha dönüştürüldüğünü dile getirdi.Başbakan, Atina'nın Avrupa Birliği (AB) ile İsrail ilişkilerinin yoğunlaşmasına destek verdiklerini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1061432132.html
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kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye, birleşmiş milletler genel kurulu
kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye, birleşmiş milletler genel kurulu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kimse bize kabadayılık yapamaz

16:51 22.09.2022 (güncellendi: 16:52 22.09.2022)
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Yunanistan'a yönelik suçlamalarına yanıt vereceğini söyleyerek "Kimse bize kabadayılık yapamaz" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, cuma günü 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik suçlamalarına yanıt vereceğini ifade etti.
Çarşamba günü New York'ta gurbetçilerin düzenlediği öğle yemeğinde açıklamada bulunan Miçotakis, "Kimse bize kabadayılık yapamaz, devamı cuma günü" ifadelerini kullandı.
Miçotakis, ev sahiplerine Yunanistan'ın ittifaklarını güçlendirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Ankara'nın düşmanca söylemlerini arttığını savunan Miçotakis, özellikle göç sorununun dezenformasyonlarla birlikte silaha dönüştürüldüğünü dile getirdi.
Başbakan, Atina'nın Avrupa Birliği (AB) ile İsrail ilişkilerinin yoğunlaşmasına destek verdiklerini de sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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